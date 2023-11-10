ABD'li diplomatlardan Biden'a uyarı: İsrail'e verilen destek yüzünden bir nesli kaybediyoruz

ABD'nin, İsrail'in Gazze'deki işgal ve katliam politikalarına destek vermesine ilişkin diplomatların ABD Başkanı Joe Biden'ı uyardıkları ortaya çıktı.

Gazze'deki katliamlarını yıllardır devem ettiren, son olarak işgal harekatı başlatan İsrail'e 'kayıtsız şartsız' destek veren ABD Başkanı Joe Biden'ı, ABD'li diplomatların uyardığı ortaya çıktı.

CNN International'ın ele geçirdiği diplomatik bir mektuba göre, ABD'li yetkililer İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas saldırısının ardından Gazze'ye başlattığı saldırılar sonrasında ABD'ye karşı büyüyen bir öfke olduğu konusunda endişelerini dile getirdi.

NESİL KAYBI UYARISI

Buna göre, çarşamba günü Umman'daki ABD Büyükelçiliği'nden gelen telgrafta, 'güvenilir ve aklıselim bir dizi bağlantı'ya atıfla "Mesaj verme savaş alanında çok kötü kaybediyoruz" denirken İsrail'in Gazze'deki işgal harekâtına verilen desteğin Arap kamuoylarında bir neslin kaybedilmesine yol açacağı uyarısına yer verildi.

"BIDEN, TÜM ABD BAŞKANLARINI GEÇTİ

CNN'in Mısır'daki ABD Büyükelçiliği'nden elde ettiği bir başka telgrafta ise Mısır devlet gazetesinde yapılan "Biden'ın Filistinlilere yönelik acımasızlığı ve umursamazlığı diğer tüm ABD başkanlarını geçti" yorumuna yer verildi.