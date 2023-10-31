ABD'li Müslümanlardan Biden'a 'Gazze' ültimatomu: Ateşkes yoksa oy da yok

ABD merkezli Ulusal Müslüman Demokratik Konseyi (NMDC), ABD Başkanı Joe Biden'a hitaben 'açık mektup' yayımladı. Mektupta Konseyin, ABD Başkanı Joe Biden'ın TSİ 00.00'a kadar İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanarak ateşkes sağlamaması durumunda seçimlerde ABD'li Müslümanların kendisine oy vermesini engellemek üzere çalışacağı bildirildi.

ABD'de aralarında Demokrat Parti'den Kongre üyelerinin de bulunduğu Müslümanlar, Gazze'de ateşkes sağlamak üzere somut adım atması için ABD Başkanı Joe Biden'a bu geceyarısına kadar mühlet verdi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Ulusal Müslüman Demokratik Konseyi (NMDC), Biden'ın TSİ 00.00'a kadar İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanarak ateşkes sağlamaması durumunda 2024 yılındaki Başkanlık seçimlerinde milyonlarca Müslümanın kendisine bağış yapmasını ve oy vermesini engellemek üzere çalışacağını bildirdi.

"ATEŞKES ÜLTİMATOMU"

NMDC'nin yayımladığı "2023 Ateşkes Ültimatomu" başlıklı açık mektupta, Biden'a hitaben "Yönetiminizin koşulsuz desteği, sağladığı kapsamlı finansman ve askeri teçhizat, sivil kayıplara yol açan şiddetin devamında önemli rol oynamakta ve geçmişte size inanan seçmenlerin güvenini sarsmaktadır" ifadesine yer verildi.

Demokrat seçmenler adına kaleme alınan metinde "8 bini aşkın Filistinlinin katledilmesi ve Gazze'deki insani felaketin kabul edilemez olduğu" belirtilerek "Beyaz Saray'ı acilen bir ateşkes için çaba göstermeye çağırıyoruz. Başkan olarak bu duruma etki etme ve adil ve kalıcı bir çözüm için çalışma gücüne ve sorumluluğuna sahipsiniz" denildi.

NMDC üyeleri arasında, Başkanlık seçimlerinde seçim sonucunu belirleme potansiyeline sahip Michigan, Ohio ve Pennsylvania gibi eyaletlerden Demokrat partili isimler de bulunuyor.

MÜSLÜMANLARIN YÜZDE 70'İ BIDEN'A OY VERMİŞTİ

ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Direktörü Basim Elkarra da Müslümanların oylarının Biden'ın 2024'te yeniden seçilme arzusunda belirleyici rol oynayacağına vurgu yaptı. CAIR'in Minessota teşkilatı direktörü Jaylani Hussein, 2020 yılındaki başkanlık seçimlerinde Müslüman Amerikalıların yüzde 70'inin Biden'a oy verdiğini hatırlattı.