Çatışmalarda 25. gün | İsrail, Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombaladı

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 25. gününde de devam ederken İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu. İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü bildirdi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine saldırı düzenledi.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar, 25. gününde devam ediyor.

İsrail savaş uçakları ve topçularının gece boyu Gazze'nin tüm bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi. İsrail'in, gece boyunca Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin çevresini vurmaya devam ettiği de belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın hastane kaynaklarından derlediği bilgilere göre, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi, Filistin Kızılayı tarafından yönetilen kentin batısındaki Kudüs Hastanesi, güneydeki Gazze Avrupa Hastanesi ve Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresindeki evler İsrail uçaklarının hedefi oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin 3'üncü katının İsrail savaş uçaklarının saldırısı sonucu ciddi hasar gördüğünü duyurdu.

ÖLÜ VE YARALI SAYISINDA BİLANÇO ARTIYOR

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 122 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

GAZZE HÜKÜMETİ: GAZZE'YE 18 BİN TON BOMBA ATILDI

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin ton bomba attığını, bunun İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın bir buçuk katı gücünde olduğu belirtti.

Maruf ayrıca şu bilgileri paylaştı: "İsrail, Gazze'de 47 camiyi yıktı, 3 kiliseye büyük zarar verdi. Saldırılar sonucu 200 binden fazla bina zarar görürken, bunlardan 32 bin 500'ü tümüyle yıkılarak oturulamaz hale geldi, 203 okulda büyük hasar oluştu, 45 okul tamamen hizmet dışı kaldı. Yoğun saldırılar sebebiyle istatistikler henüz tamamlanmış değil."

iSRAİL'DE GAZZELİLERİ SİNA ÇÖLÜ'NE SÜRME SENARYOSU YİNE GÜNDEMDE

İsrail hükümetine bağlı bir bakanlığın, Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon kişinin, Mısır'ın büyük bölümü çöl olan Sina Yarımadası'na nakledilmesini öngören bir savaş önerisi hazırladığı ortaya çıktı.

İsrail'de politika belirlemeyen ancak araştırma yapan İstihbarat Bakanlığı, 13 Ekim tarihli onaylı belgesinde, Gazze'deki sivillerin Mısır'a zorla göç ettirilmesinin "olumlu ve uzun vadeli stratejik sonuçlar doğuracağını" öne sürdü.

İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN'DAKİ HİZZBULLAH'A AİT BAZI NOKTALARI VURDU

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kısa süre önce Lübnan'daki Hizbullah'a ait bazı noktaları hedef aldığı duyuruldu.

Hizbullah'ın, gözetleme kuleleri, bazı silahları ve kullandıkları bölgeler olmak üzere altyapısının hedef alındığı kaydedildi. Konuya ilişkin Hizbullah'tan henüz açıklama yapılmadı.

"SON 3 HAFTADA ÖLDÜRÜLENLERİN YÜZDE 70'İ ÇOCUKLAR VE KADINLAR"

Birleşmiş Milletler (BM), Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze’deki İsrail saldırılarında son üç haftada öldürülenlerin yüzde 70’inin çocuklardan ve kadınlardan oluştuğunu belirtti.

Lazzarini, “Bunlar sadece zayiat olamaz. Kiliseler, camiler, hastaneler, yerinden edilen insanlara sığınak olan sivil tesisler gözetilmedi, uluslararası insancıl yasalarca korunan birçok insan öldürüldü ve yaralandı. Gazze’de mevcut abluka, bir toplu cezalandırmadır.” ifadelerini kullandı.