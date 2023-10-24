ABD'li Senatör Menendez "ajanlık" suçlamasını reddetti

ABD'li Senatör Bob Menendez, hakkında açıklanan iddianamedeki "yabancı bir devlet için ajanlık yapma" suçlamasını reddetti. Evindeki aramada bulunan altın külçeler ve gizli nakit paraların yanı sıra Menendez'in, özellikle Mısır'a yönelik resmi yardımlardaki etkisi iddianamede dikkat çekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Senatör Bob Menendez, hakkındaki "yabancı devlet için ajanlık" suçlamalarını reddetti.

Menendez hakkında hazırlanan iddianamede yer alan "rüşvet ve yolsuzlukla" suçlamaları hakkında New York'ta hakim karşısına çıkan ABD'li Senatör, suçlamaları reddetti ve "suçsuz" olduğunu söyledi.

Mahkemede ayrıca Menendez'in eşi Nadine Arslanian ve iddianamede suçlanan diğer kişiler, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Menendez hakkındaki davanın, mayısta görülmeye başlanması bekleniyor.

MISIR'A YAPILAN RESMİ YARDIMLAR GÜNDEMDE

Bob Menendez'e 22 Eylül'de New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'ne sunulan 39 sayfalık iddianamede, eşi Nadine (Arslanian) Menendez ile rüşvet alma suçlamaları yöneltilmişti.

Evindeki aramada bulunan altın külçeler ve gizli nakit paraların yanı sıra Menendez'in, özellikle Kongre'de yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a resmi yardımlardaki etkisi ile New Jersey'deki Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler, iddianamede dikkati çekmişti.

Suçlamaların ertesi gününde Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez, partisinden ve kamuoyundan gelen baskılara direnerek Kongre'deki koltuğundan istifa etmeyeceğini belirtmişti.

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresinde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyor.

Menendez, ABD tarafından Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.