ABD'li yönetmen Woody Allen Atina'da konser verdi

Amerikalı film yönetmeni Woody Allen New Orleans Jazz Grubu ile Atina'da konser verdi

Woody Allen, Yunanistan'ın başkenti Atina'da konser verdi

Ünlü yönetmen Woody Allen, Yunanistan'ın başkenti Atina'da müzisyen kimliği ile sahne aldı.

Atina Akropolisi'nin yanındaki antik Herodes sahnesinde sevenlerinin karşısına klarneti ile çıkan Allen'a sahnede New Orleans Jaz Grubu eşlik etti.

Fotoğraf: AA

Allen, yönetmenliğini yaptığı yeni filmi "Coup de Chance"ın tanıtımını yapmak üzere Atina'ya gelmişti.