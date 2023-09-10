Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

ABD'li yönetmen Woody Allen Atina'da konser verdi

Amerikalı film yönetmeni Woody Allen New Orleans Jazz Grubu ile Atina'da konser verdi

Kültür Sanat
  • 10.09.2023 11:16
  • Giriş: 10.09.2023 11:16
  • Güncelleme: 10.09.2023 11:19
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
ABD'li yönetmen Woody Allen Atina'da konser verdi
Fotoğraf: AA

Woody Allen, Yunanistan'ın başkenti Atina'da konser verdi  

Ünlü yönetmen Woody Allen, Yunanistan'ın başkenti Atina'da müzisyen kimliği ile sahne aldı.

Atina Akropolisi'nin yanındaki antik Herodes sahnesinde sevenlerinin karşısına klarneti ile çıkan Allen'a sahnede New Orleans Jaz Grubu eşlik etti.

Fotoğraf: AA

Allen, yönetmenliğini yaptığı yeni filmi "Coup de Chance"ın tanıtımını yapmak üzere Atina'ya gelmişti.

Scarlett Johanssondan tacizle suçlanan Woody Allena: Ona inanıyorum
Woody Allen emeklilik iddialarını yalanladı
BirGün'e Abone Ol