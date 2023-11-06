ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı girişimi

Suriye'nin Humus ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef bölgesindeki üsse aidiyeti bilinmeyen İHA'larla saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırıya dair ABD tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, İHA'ların üsse ulaşmadan çöl bölgesinde düşürdüğü öğrenildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye'de bulunan üssüne 3 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı girişiminde bulunuldu.

Saldırı girişimine dair ABD tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Humus'un çöl bölgesinde Ürdün sınırına yakın Tenef'teki üsse aidiyeti bilinmeyen 3 İHA ile saldırı girişimi gerçekleştirildi.

Üste konuşlu ABD güçlerinin, İHA'ları üsse ulaşmadan çöl bölgesinde düşürdüğü öğrenildi.

Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.

İRAN DİRENİŞ GÜÇLERİNİN HAREKETE GEÇECEĞİNİ DUYURMUŞTU

İran devlet televizyonu 19 Ekim'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran'ın "direniş güçleri" olarak adlandırdığı bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayımlamıştı.

Görüntülü haberde, İsrail'in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye'deki milis güçlerle, güneyden de Yemen'deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterilmişti.

İran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim'deki bir konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde "direniş güçlerinin" harekete geçeceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, çatışmanın bölgeye yayılma ihtimalini dillendirmişti.

İran; Lübnan Hizbullahı, Suriye ve Irak'ta desteklediği milisler ve Yemen'deki Husileri "direniş güçleri" olarak adlandırıyor.