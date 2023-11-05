ABD, Suriye’de SİHA düşürdü

ABD, Suriye’nin Haseke kentinin kuzeyinde bulunan Tel Baydar’daki üssünün yakınlarında bir SİHA düşürdü. SOHR, düşürülen SİHA’nın Türkiye’ye ait olduğunu öne sürse de daha sonra haberini sildi. Irak İslami Direniş Hareketi, söz konusu üsse kendilerinin saldırdığını açıkladı.

Geçen ay Suriye’de, Türkiye’ye ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşüren ABD’nin bugün Suriye’de bir SİHA daha düşürdüğü belirtildi. SİHA’nın aidiyetine dair farklı iddialar mevcut.

SOHR "TÜRKİYE’YE AİT" DEDİ, DAHA SONRA HABERİNİ SİLDİ



İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Arapça olarak yayınladığı haberinde, Haseke kentinin kuzeyinde bulunan Tel Baydar’daki ABD üssü yakınlarında düşürülen SİHA’nın Türkiye’ye ait olduğunu öne sürdü. Haberde, SİHA’nın ABD üssüne yaklaştığı için vurulduğu belirtildi.

SOHR, X hesabı ve kendi internet sitesi üzerinden SİHA'nın düşürülmesinden sonra üsten fotoğraflar paylaştı.

Bölgeden yayın yapan North Press’e konuşan Uluslararası Koalisyon’la birlikte çalışan bir askeri kaynak da SİHA’nın “Türkiye’ye ait olduğunu ve Türkiye’ye bağlı grupların kontrolünde olan bölgelerden uçarak Tel Baydar üssüne yaklaştığını" iddia etti.

Ancak SOHR, daha sonra SİHA'nın Türkiye'ye ait olduğuna dair haberini sildi.

IRAK İSLAMİ DİRENİŞ HAREKETİ ÜSTLENDİ

Farklı kaynaklar düşürülen SİHA’nın Irak İslami Direniş Hareketi’ne ait olduğunu öne sürüyor.

Daha önce de ABD üslerine yönelik SİHA saldırılarında bulunan Irak İslami Direniş Hareketi, Tel Baydar’daki ABD üssüne yönelik saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Mücahitlerimiz dronlarla Suriye'nin Haseke şehrinin batısındaki Amerikan işgal üssü Tel Baydar'ı hedef aldı ve doğrudan vurdu” ifadeleri kullanıldı.

Bunlara karşın taraflardan SİHA düşürülmesi olayı ile alakalı resmi bir açıklama henüz yapılmış değil.

NE OLMUŞTU?

Hamas’ın Aksa Tufanı Operasyonu ardından İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim’den sonra ABD’nin Suriye ve Irak’taki üslerine saldırılar düzenlenmişti.

Bu gelişmeden hemen önce, 5 Ekim’de de Amerikan güçleri, Suriye’de bulunan Türkiye’ye ait bir SİHA’yı düşürmüştü.