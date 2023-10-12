MSB, düşürülen SİHA'ya ilişkin İncirlik iddiasını yalanladı

MSB, Suriye'de ABD tarafından “tehdit” olarak görüldüğü gerekçesiyle düşürülen SİHA’nın İncirlik'ten kalktığına ilişkin iddiaları yalanladı. İddiaları 'spekülasyon' olarak niteleyen MSB, uçağın Ürdün'den kalktığını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye'de düşürülen Türkiye’ye ait 'silahlı insansız hava aracı'nın (SİHA) Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından İncirlik'ten kalkan uçakla vurulduğuna ilişkin iddialar hakkında konuştu.

AA'nın MSB kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA'yı düşüren ABD uçağının İncirlik'ten kalktığına dair iddiaları yalanlandı.

Kaynaklar, "Uçağın İncirlik'ten kalktığı tamamıyla spekülasyon. Böyle bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.Uçağın nereden kalktığına ilişkin soruya yanıt veren kaynaklar, "Uçak, Ürdün'den kalktı" dedi.

ABD, Suriye'de Türkiye’ye ait SİHA’yı (silahlı insansız hava aracı) “tehdit” olarak gördüğü gerekçesiyle düşürmüştü.

Türkiye’nin Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, önce düşürülen SİHA’nın Türkiye’ye ait olmadığını savundu. Bugün Dışişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamada ise ABD savaş uçağı tarafından düşürülen SİHA’nın, Türkiye’ye ait olduğu doğrulanmıştı.

Halk TV canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmeler yapan Emekli Amiral Türker Ertürk, Türkiye’nin SİHA’sını düşüren ABD F-16’sının Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’nden kalktığını söylemişti.