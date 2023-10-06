Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD tarafından Suriye'de düşürülen SİHA'ya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD F-16'sı tarafından Suriye'de düşürülen SİHA'ya ilişkin yapılan açıklamada, olay doğrulanırken, "Söz konusu hadise, PKK/YPG’ye karşı devam eden operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye ait bir savaş uçağı tarafından Suriye'de düşürülen SİHA'ya (silahlı insansız hava aracı) ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, SİHA'nın ABD tarafından düşürüldüğünü teyit etti.

"Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir" denilen açıklamada, "Söz konusu hadise, (PKK/YPG’ye karşı) devam eden operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir" ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"1 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen terör saldırısı sonrasında, meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak ve Suriye’de PKK/YPG terör hedeflerine yönelik olarak Silahlı Kuvvetlerimiz ve İstihbarat Teşkilatımız tarafından kapsamlı operasyonlar başlatılmıştır.

Bu çerçevede, dün (5 Ekim) Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edilmiştir.

Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir Siha kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır.

Söz konusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir.

Irak’ta yapıldığı gibi, terör örgütünün Suriye’de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynakları sistemli bir şekilde yok edilmeye devam edilecektir."

NE OLMUŞTU?

ABD’li yetkililer Suriye’de Amerikan askerlerinin yakınlarında faaliyet gösteren Türkiye’ye ait insansız hava aracının F-16 ile düşürüldüğünü açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Pat Ryder, SİHA'nın düşürülmesini "üzüntü verici bir olay" olarak nitelemiş ve SİHA'nın bölgede hava operasyonu yürüttüğünü, ABD güçlerine 500 metre kala mesafede "tehdit" olarak değerlendirildiğini söylemişti.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili ise insansız hava aracının Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait olmadığını savunmuştu.