ABD’li yetkililer: Suriye’de Türkiye’ye ait insansız hava aracı F-16 ile düşürüldü

ABD’li yetkililer Suriye’de Amerikan askerlerinin yakınlarında faaliyet gösteren Türkiye’ye ait insansız hava aracının F-16 ile düşürüldüğünü söyledi.

ABD’li yetkililer Suriye’de Amerikan askerlerinin yakınlarında faaliyet gösteren Türkiye’ye ait insansız hava aracının F-16 ile düşürüldüğünü açıkladı.

Voice of America'nın haberine göre; Reuters’a isimlerinin verilmemesi koşuluyla konuşan iki ABD’li yetkili, Suriye’de Amerikan askerlerinin yakınlarında faaliyet gösteren Türkiye’ye ait insansız hava aracının F-16 ile düşürüldüğünü söyledi.

Amerikalı yetkililer, Türk yetkilileri ABD askerleri yakınlarında faaliyet gösterdikleri konusunda uyardıklarını belirtti.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA: DÜŞÜRÜLEN HAVA ARACI BİZE AİT DEĞİL

Suriye’nin kuzeyinde ABD liderliğindeki koalisyon tarafından Türkiye’ye ait bir insansız hava aracının düşürüldüğü iddiasının ardından Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, insansız hava aracının Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait olmadığını söylemişti.

Reuters’a konuşan Türk yetkili insansız hava aracının Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait olup olmadığı sorulduğunda “Bizim değil” dedi. Yetkili insansız hava aracının kime ait olduğu konusundaysa bir ayrıntı vermemişti.

ANKARA'DAKİ SALDIRININ ARDINDAN BÖLGE HAREKETLİ

Ankara’da geçen pazar günü İçişleri Bakanlığı önündeki saldırının ardından Türkiye iki saldırganın Suriye’den geldiğinin tespit edildiğini ve Suriye ile Irak’ta PKK ve YPG’nin kontrolündeki altyapı ve enerji tesislerinin geçerli askeri hedefler olduğunu belirtmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İstihbarat ve güvenlik güçlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada (Suriye'de) eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur" ifadelerini kullanmıştı.