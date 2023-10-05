Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Güler tarafından Türkiye'nin IŞİD'e karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğunu ifade ettiği bildirildi

Güncel 05.10.2023 23:42 Giriş: 05.10.2023 23:42

Güncelleme: 05.10.2023 23:45 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: AA