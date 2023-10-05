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Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Güler tarafından Türkiye'nin IŞİD'e karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğunu ifade ettiği bildirildi

Güncel
  • 05.10.2023 23:42
  • Giriş: 05.10.2023 23:42
  • Güncelleme: 05.10.2023 23:45
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
FOTOĞRAF: AA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Bakan Güler, görüşmede Austin'e Türkiye'nin IŞİD'e karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğunu ifade etti.

Güler ve ABD'li mevkidaşı Austin, bölgede icra edilen faaliyetlerde ABD ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurguladı.

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