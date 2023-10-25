ABD, ‘Ortadoğu Kasabı’nı İsrail’in hizmetine sundu

ABD basınında çıkan haberlere göre Washington, İsrail ordusunun Gazze operasyonu için yeterince hazır olmadığı görüşünde. Daha önce ABD’nin İsrail’e yardımcı olması amacıyla ‘askeri danışman’ göndereceği Beyaz Saray tarafından doğrulanmıştı. ABD’nin Irak işgalinde görev yapan, ‘Ortadoğu Kasabı’ ve ‘Felluce Tilkisi’ gibi isimlerle bilinen Korgeneral James Glynn’in de bu konuyla ilgili olarak görevlendirildiği belirtiliyor.

İsrail’in olası Gazze operasyonuna her an başlayabileceğine dönük iddialar çoğalırken, ABD’den gelen haberler Washington’ın İsrail ordusunun yeterliliğinden emin olmadığını gösteriyor.

Bir süre önce Beyaz Saray, İsrail’e yardımcı olması amacıyla bölgeye bazı askeri danışmanlar gönderileceğini doğrulamıştı. New York Times’ın yine Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı son haberine göre, Washington yönetimi, İsrail ordusunun kara harekatına yeterince hazır olmamasından rahatsızlık duyuyor.

Suriye ve Irak’ta yürütülen operasyonlarda yaşanan zorluklar üzerinde duran ABD, Irak’ın Musul ya da Felluce kentlerinde gerçekleştirilen harekat taktiklerinden birinin ana taktik olarak seçilmesi gerektiği görüşünde. Musul’da hava saldırıları ön plana çıkmış, Felluce’de ise piyadelerle karadan yürütülen operasyonlara ağırlık verilmişti. Habere göre ABD yönetimi, Musul’da uygulanan planın Gazze’ye daha uygun olduğunu görüşünde.

İSRAİL’DE KALMASI BEKLENMİYOR

ABD operasyonda İsrail’e yardımcı olması için kent savaşında deneyimli askerleri bölgeye gönderiyor. Bu isimler arasında Korgeneral James Glynn’in de adı geçiyor. ABD’nin 2003’teki Irak işgalinde ve daha sonrasında IŞİD’e yönelik operasyonlarda da görev alan Glynn, ‘Ortadoğu Kasabı’ ve ‘Felluce Tilkisi’ gibi lakaplarla biliniyor.

New York Times’ın haberinde, “Pentagon, İsraillilere bir şehir savaşının zorlukları konusunda yardım etmek üzere diğer subaylarla birlikte üç yıldızlı Korgeneral James Glynn’i gönderdi” ifadesine yer verildi. Halihazırda donanmaya asker alma işlerinden sorumlu olan Glynn, geçmişte Deniz Piyadelerinin özel operasyonlarını yönetmişti. Konuyla ilgili doğrudan bilgiye sahip kaynaklar, Glynn’in İsrail ordusunun kara saldırısını izlemek üzere bu ülkede kalmasının beklenmediğinin de altını çizdi.

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, dün yaptığı açıklamada, ordunun savaşın bir sonraki aşamasına “hazır” olduğunu ve talimat beklediklerini duyurmuştu.