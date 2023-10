Filistin-İsrail hattındaki çatışmalarda 19. gün: İsrail'den Batı Şeria'da baskınlar

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail, Gazze Şeridi'ne bomba yağdırıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in saldırıları sonucu 6 bin 456 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hamas ise saldırılara misilleme olarak Gazze'den 220 kilometre uzakta bulunan İsrail'deki liman kenti Eilat'a roket fırlattı.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filistinlilere yardım götüren uçağın Mısır yolunda olduğunu belirtti.

UK delivers humanitarian aid to support Palestinian civilians: https://t.co/QXNfam3Oso A @RoyalAirForce C-17 aircraft is en route to Egypt to deliver vital humanitarian aid to Palestinian civilians, including 76,800 wound care packs, 1,350 water filters and 2,5560 solar lights. pic.twitter.com/rpqOfXiDZn

İSRAİL, HALEP HAVALİMANI'NI VURDU

Reuters, İsrail'in Halep Havalimanı'nı vurduğunu aktardı. Böylece 7 Ekim'den beri İsrail'in Suriye'deki havalimanlarına düzenlediği saldırı sayısı 4 oldu.

BAKAN FİDAN: HAREKETE GEÇME VAKTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da Dışişleri Bakanı Al Sani ile düzenlediği ortak basın toplantısında Filistin ve İsrail arasında devam eden çatışmalara ilişkin konuştu. Fidan, "İsrail, senelerdir kınamalara kulak tıkamaya, bildiğini okumaya devam ediyor. Artık somut adımlar için harekete geçme zamanıdır" dedi.

OXFAM: İSRAİL, AÇLIĞI GAZZE HALKINA KARŞI SİLAH OLARAK KULLANIYOR

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, açlığın, Gazze'deki Filistinlilere karşı İsrail tarafından 'savaş silahı' olarak kullanıldığını belirtti. Oxfam'ın Orta Doğu Bölge Direktörü Sally Abi Khalil, milyonlarca Filistinli'nin dünyanın gözü önünde açlıkla baş başa bırakıldığını belirterek şunları söyledi:

"Durum korkunç. İnsanlık nerede? Milyonlarca sivil dünyanın gözü önünde topluca cezalandırılıyor, açlığın bir savaş silahı olarak kullanılmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Dünya liderleri arkalarına yaslanıp izlemeye devam edemezler; hemen harekete geçme yükümlülükleri var."

DSÖ: İSRAİL, SAĞLIK MERKEZLERİNE 171 SALDIRI DÜZENLEDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7 Ekim'den beri İsrail'in işgal altındaki Filistin yerleşimlerinde yer alan sağlık merkezlerine toplam 171 saldırı düzenlediğini, 16'ı sağlık çalışanı olmak üzere 493 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

🚨Since 7 October, @WHO has documented 171 attacks on health care in the occupied Palestinian territory.



493 people have been killed in health attacks including 16 health workers on duty.



Health care and civilians must be protected now.#NotATarget pic.twitter.com/MtR9X60hjp