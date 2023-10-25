Filistin-İsrail hattındaki çatışmalarda 19. gün: İsrail'den Batı Şeria'da baskınlar

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 19. gününde de devam ederken İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria bölgesindeki kent ve beldelere düzenlediği baskınlarda, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı. Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana dek 2 bin 704'ü çocuk 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 16 bin 297 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail basını ise 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktardı.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail, Gazze Şeridi'ne bomba yağdırıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in saldırıları sonucu 6 bin 456 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hamas ise saldırılara misilleme olarak Gazze'den 220 kilometre uzakta bulunan İsrail'deki liman kenti Eilat'a roket fırlattı.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filistinlilere yardım götüren uçağın Mısır yolunda olduğunu belirtti.

UK delivers humanitarian aid to support Palestinian civilians: https://t.co/QXNfam3Oso



A @RoyalAirForce C-17 aircraft is en route to Egypt to deliver vital humanitarian aid to Palestinian civilians, including 76,800 wound care packs, 1,350 water filters and 2,5560 solar lights. pic.twitter.com/rpqOfXiDZn — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 25, 2023

İSRAİL, HALEP HAVALİMANI'NI VURDU

Reuters, İsrail'in Halep Havalimanı'nı vurduğunu aktardı. Böylece 7 Ekim'den beri İsrail'in Suriye'deki havalimanlarına düzenlediği saldırı sayısı 4 oldu.

BAKAN FİDAN: HAREKETE GEÇME VAKTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da Dışişleri Bakanı Al Sani ile düzenlediği ortak basın toplantısında Filistin ve İsrail arasında devam eden çatışmalara ilişkin konuştu. Fidan, "İsrail, senelerdir kınamalara kulak tıkamaya, bildiğini okumaya devam ediyor. Artık somut adımlar için harekete geçme zamanıdır" dedi.

OXFAM: İSRAİL, AÇLIĞI GAZZE HALKINA KARŞI SİLAH OLARAK KULLANIYOR

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, açlığın, Gazze'deki Filistinlilere karşı İsrail tarafından 'savaş silahı' olarak kullanıldığını belirtti. Oxfam'ın Orta Doğu Bölge Direktörü Sally Abi Khalil, milyonlarca Filistinli'nin dünyanın gözü önünde açlıkla baş başa bırakıldığını belirterek şunları söyledi:

"Durum korkunç. İnsanlık nerede? Milyonlarca sivil dünyanın gözü önünde topluca cezalandırılıyor, açlığın bir savaş silahı olarak kullanılmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Dünya liderleri arkalarına yaslanıp izlemeye devam edemezler; hemen harekete geçme yükümlülükleri var."

DSÖ: İSRAİL, SAĞLIK MERKEZLERİNE 171 SALDIRI DÜZENLEDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7 Ekim'den beri İsrail'in işgal altındaki Filistin yerleşimlerinde yer alan sağlık merkezlerine toplam 171 saldırı düzenlediğini, 16'ı sağlık çalışanı olmak üzere 493 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

🚨Since 7 October, @WHO has documented 171 attacks on health care in the occupied Palestinian territory.



493 people have been killed in health attacks including 16 health workers on duty.



Health care and civilians must be protected now.#NotATarget pic.twitter.com/MtR9X60hjp — WHO in occupied Palestinian territory (@WHOoPt) October 25, 2023

İSRAİL GAZZE'DEKİ FIRINI VURDU: 10 ÖLÜ

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan El Megazi Mülteci Kampı'nda bir fırını vurması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından birkaç saat önce un tedariki yapılan tek fırın Megazi'yi hedef aldığını ifade etti.

İSRAİL'DEN BM GENEL SEKRETERİ'NE İSTİFA ÇAĞRISI

İsrail, "Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı bütün Filistinlilerin cezalandırılmasını meşrulaştırmaz. Şu an Gazze'de uluslararası insancıl hukukun açıkça ihlal edildiğine tanık oluyoruz" diyen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in istifa etmesini istedi.

İsrailli yetkililer ayrıca 'ders vermek' amacıyla BM temsilcilerine vize vermeyeceklerini açıkladı.

İSRAİLLİ BAKAN, HAMASLILAR İÇİN İDAM İSTEDİ

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarına karışanlara "idam cezası verilmesi" için özel bir askeri mahkeme kurulması çağrısında bulundu.

BEYAZ SARAY: GAZZE'YE AKARYAKIT GİRİŞİNE İZİN VERİLMELİ

Beyaz Saray, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana yakıt sokulamayan Gazze Şeridi'ne akaryakıt sevkiyatına izin verilmesi gerektiğini bildirdi.

Gazze'deki hükümet, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye hiç yakıt girişi olmadığını, sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için acil yakıt tedariki gerektiğini duyurmuştu.

İSRAİL, HAMAS KOMUTANI TİSİR'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DUYURDU

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas’ın Kuzey Han Yunus bölge taburunun komutanı Beşar Tisir'in öldürüldüğünü duyurdu. İsrail Hava Kuvvetleri ise yaptığı açıklamada, gece saatlerinde Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırılarında çok sayıda askeri karargah, tünel ve mühimmat depolarının vurulduğunu ifade etti.