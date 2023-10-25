İsrail'den BM Genel Sekreteri'ne istifa çağrısı

İsrail, "Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı bütün Filistinlilerin cezalandırılmasını meşrulaştırmaz. Şu an Gazze'de uluslararası insancıl hukukun açıkça ihlal edildiğine tanık oluyoruz" diyen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in istifa etmesini istedi.

İsrail, Gazze'ye düzenlediği bombalı saldırılar ve binlerce sivilin katledilmesine ilişkin konuşan ve Gazze'deki insan hakları ihlallerinden bahseden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i istifaya çağırdı. İsrailli yetkililer ayrıca 'ders vermek' amacıyla BM İnsani İşler Şefi Martin Griffiths'e vize vermeyi reddettiklerini açıkladı.

"DERS VERMENİN ZAMANI GELDİ"

İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan, ordu radyosuna verdiği demeçte Guterres'in açıklamaları nedeniyle BM temsilcilerine vize vermeyeceklerini belirtti ve "İnsani işlerden sorumlu genel sekreter yardımcısı Martin Griffiths'e vize vermeyi zaten reddetmiştik. Onlara bir ders vermenin zamanı geldi" dedi.

Gilad Erdan, Guterres'in konuşmasını 'şok edici' olarak nitelendirirken "Nazi Hamas teröristleri tarafından işlenen katliamı ahlaksız şekilde çarpıttı" dedi. Edan, Guterres'in istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Guterres, 7 Ekim'den beri yaşananlara ilişkin, "Hamas'ın 7 Ekim'de saldırısı bütün Filistinlilerin cezalandırılmasını meşrulaştırmaz. Şu an Gazze'de uluslararası insancıl hukuk açıkça ihlal edildiğine tanık oluyoruz" demişti.