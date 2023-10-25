Beyaz Saray: Gazze'ye akaryakıt girişine izin verilmeli

Beyaz Saray, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana yakıt sokulamayan Gazze Şeridi'ne akaryakıt sevkiyatına izin verilmesi gerektiğini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kirby, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin yaşamını sürdürmesi için yakıtın önemli bir emtia olduğunu ve girişine izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Yakıtın tükenmekte ve değerli olduğunu bildiklerini söyleyen Kirby, "Jeneratör ve hastaneler için yakıta ihtiyacınız var. Deniz suyunu içmek için tuzdan arındırma sistemlerinin çalışması gerekiyor. Bunların hepsi önemli" dedi.

Kirby, "Hamas'ın tedarik edilen yakıtı kaçırıp kendi amaçları için kullanmasına yönelik İsrail'in endişelerini anladıklarını" kaydederek endişelere rağmen bu konuda denge sağlanması ve yakıtın Gazze'deki Filistinlilere ulaşması gerektiğini dile getirdi.

Gazze'deki hükümet, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye hiç yakıt girişi olmadığını, sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için acil yakıt tedariki gerektiğini duyurmuştu.

BIDEN: YARDIMLAR YETERİNCE HIZLI ULAŞMIYOR

ABD Başkanı Joe Biden da Beyaz Saray'da katıldığı madalya töreninde bir gazetecinin, yardımların Gazze'ye hızla ulaşıp ulaşmadığı sorusunu yanıtladı. Biden, yardımların "yeterince hızlı ulaşmadığını" söyledi.