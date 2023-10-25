İsrailli Bakan, Hamaslılar için idam cezası istedi

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarına karışanlara "idam cezası verilmesi" için özel bir askeri mahkeme kurulması çağrısında bulundu.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar 19. gününde de devam ederken İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Hamaslılar için idam cezası istedi.

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarına karışanlara "idam cezası verilmesi" için özel bir askeri mahkeme kurulması çağrısında bulundu.

Katz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarına atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Hamaslılara, Nazilerin ve onların ortaklarının suçlarına ilişkin yasaları uygulayacak özel bir askeri mahkeme kurulması ve öldüren, boğazlayan, tecavüz edenlere ölüm cezası uygulanması amacıyla Adalet Bakanı Yariv Levin'e çağrı yaptım."

Açıklamasında Katz, "7 Ekim'de İsrail devletine düzenledikleri saldırıda yaptıkları zulmü filme aldılar. Bir daha asla!" ifadelerine yer verdi.

Hamas, 7 Ekim Cumartesi günü sabaha karşı İsrail’e yönelik ‘Aksa Tufanı’ operasyonunu başlatmıştı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırılar başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şimdiye kadar, 2 bin 360'ı çocuk ve 1292'si kadın olmak üzere 5 bin 791 kişinin öldüğünü, 16 bin 297 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail basını ise 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktardı.