ABD Senatosu, rekor savunma bütçesi tasarısını kabul etti

ABD Senatosu, önümüzdeki yıl için planlanan 886 milyar dolarlık rekor savunma bütçesini kabul etti.

ABD Senatosu, 2024 yılı için 886 milyar dolarlık rekor savunma bütçesini kabul etti. Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) adıyla bilinen yasa ABD Savunma Bakanlığı’nın önümüzdeki yıl için planladığı politikaların da şekillendiriyor.

Voice of America (VoA) Türkçe'nin haberine göre Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, Demokratlar’ın kıl payı bir çoğunluğa sahip olduğu ABD Kongresi’nin üst kanadı olan Senato’da her iki siyasi partiden senatörlerin desteğiyle 11’e karşı 86 oyla kabul edildi.

Yasa tasarısı askerler için maaş artışından, Ukrayna’ya desteğe ve gemi ve uçak alımına kadar savunma alanında çok sayıda politikayı kapsıyor.









