ABD, şirketlerden Myanmar bankalarıyla işlemlerin durdurulmasını istedi

ABD hükümeti, şirketlere 5 Ağustos'a kadar Myanmar'daki bankalarda yapılan işlemlerin durdurulması talimatını verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı basın açıklamasında, şirketlerin 21 Haziran’da kara listeye alınan Myanma Foreign Trade Bank (MFTB) ve Myanma Investment and Commercial Bank (MICB) aracılığıyla yaptığı bütün işlemleri 5 Ağustos’a kadar durdurmasına ilişkin kararı duyurdu.

Daha önce şirketlerin yasal izin ile söz konusu Myanmar bankalarına para aktarımları yapmasına izin verilmesini muhakeme hatası olarak tanımlayan Miller, olayların tekrarlanmaması için sıkı denetimler yapılacağını ve bu bankalardan yapılan işlemlerin inceleneceğini dile getirdi.