Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

ABD, şirketlerden Myanmar bankalarıyla işlemlerin durdurulmasını istedi

Ajans Haberleri
  • 05.08.2023 17:30
  • Giriş: 05.08.2023 17:30
  • Güncelleme: 05.08.2023 17:31
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
ABD, şirketlerden Myanmar bankalarıyla işlemlerin durdurulmasını istedi

ABD hükümeti, şirketlere 5 Ağustos'a kadar Myanmar'daki bankalarda yapılan işlemlerin durdurulması talimatını verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı basın açıklamasında, şirketlerin 21 Haziran’da kara listeye alınan Myanma Foreign Trade Bank (MFTB) ve Myanma Investment and Commercial Bank (MICB) aracılığıyla yaptığı bütün işlemleri 5 Ağustos’a kadar durdurmasına ilişkin kararı duyurdu.

Daha önce şirketlerin yasal izin ile söz konusu Myanmar bankalarına para aktarımları yapmasına izin verilmesini muhakeme hatası olarak tanımlayan Miller, olayların tekrarlanmaması için sıkı denetimler yapılacağını ve bu bankalardan yapılan işlemlerin inceleneceğini dile getirdi.

BirGün'e Abone Ol