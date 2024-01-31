ABD Suriye’den çekilmeyecek

Washington, ABD üssüne saldırıya misilleme olarak İran’a ait hedefleri vurma tehdidi savurdu. Şii gruplar son bir ayda en az 83 saldırı düzenledi.

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ABD’nin Suriye’den çekilmeye niyeti yok. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Ankara’ya gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, "Biden yönetiminin Suriye’den çekilme planı var mı?" sorusuna yanıt verdi. Nuland, ABD’nin Suriye’den çekilmeyeceğini dile getirdi. İran destekli gruplar ile ABD arasında karşılıklı saldırılar sürerken AA’nın derlediği bilgilere göre son bir ayda Haseke, Deyrizor ve Humus’ta ABD’nin 6 üssüne, roket ve İHA’larla 20 farklı seferde en az 83 saldırı düzenledi. ABD askerlerinin konuşlandığı Deyrizor’da Koniko Gaz Tesisi ile Ömer Petrol Sahası, Haseke’de Seddadi, Himo ve Harab Cir üsleri ile Humus’ta Tenef üssü bu saldırılarda hedef alındı. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, ABD’nin Irak ve Suriye’de bulunan üslerine yönelik 17 Ekim-18 Ocak arasında 140 saldırı yapıldığını açıklamıştı. Singh, saldırıların 57’sinin Irak’ta, 83’ünün de Suriye’de olduğunu söylemişti. Bu saldırılara karşılık ABD güçleri, Irak’tan Suriye’ye giren konvoyların yanı sıra Fırat Nehri’nin batısındaki Elbukemal ile Elmeyadin’de konuşlanan İran destekli grupların mevzilerini zaman zaman vuruyor. Deyrizor’da Koniko Gaz Tesisi’ne 15 Ocak’ta düzenlenen roket saldırısında, bir ABD’li askerin yaralandığı iddia edilmişti.

ONLARCA ÜSSÜ VAR

ABD’nin Suriye’de askeri müdahalesi, Eylül 2014’te IŞİD’e yönelik hava saldırılarıyla başladı.İlk olarak ABD, Ocak 2015’te Kobani’de askeri üs kurdu, hemen ardından Haseke’nin Rümeylan ilçesinde hava üssü inşa etti. ABD güçleri, halihazırda Suriye’nin güneyindeki Tenef bölgesindeki üssünün yanı sıra Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde SDG ile birlikte varlık gösteriyor.