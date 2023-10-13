ABD, Türkiye'nin Suriye'deki askerî operasyonları için "Ulusal güvenliğimize tehdit" dedi

ABD, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonlarını "ulusal güvenliğe tehdit" olarak niteledi ve Suriye'ye ilişkin "acil durum" kararnamesini bir yıl uzattı. Türkiye, açıklamaya tepki gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), ülkenin ulusal güvenlik ve dış politikasına yönelik tehditlere karşı 2019'da ilan ettiği "ulusal acil durum"u, Türkiye'nin Suriye'deki askerî operasyonlarını gerekçe göstererek 1 yıl daha uzattı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu kararnamenin "Suriye içindeki ve Suriye ile bağlantılı durumlar karşısında ulusal egemenlik ve dış politikaya yönelik ortaya çıkan alışılmadık ve olağan dışı tehditlere karşı" ilan edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarının IŞİD ile mücadeleye ket vurduğu ve sivilleri de tehlikeye attığı belirtildi:

"Suriye içindeki ve Suriye bağlantılı durum ve özellikle de Türkiye Hükümeti tarafından Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri taarruz gerçekleştirme eylemleri, IŞİD'İ mağlup etmeye yönelik harekâtı aşındırmakta, sivilleri tehlikeye atmakta, ayrıca bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı zayıflatma tehdidi oluşturmakta ve ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik alışılmadık ve olağan dışı bir tehdit oluşturmayı sürdürmektedir."

TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya Türkiye, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç aracılığıyla tepki gösterdi. Bilgiç'in verdiği yazılı yanıtta, "ABD'nin bu tür tek taraflı tasarruflarda bulunmak yerine Türkiye'nin Suriye'ye istikrar kazandırıcı ve bu ülkenin bütünlüğünü önceleyen politikalarını anlayarak desteklemesi, iki müttefikin köklü ve değerli ilişkilerine daha çok yakışacaktır" ifadelerine yer verildi.