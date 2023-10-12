Blinken ve Netanyahu'dan ortak basın toplantısı: "Hamas'a, IŞİD'e davranıldığı gibi davranılacak"

İsrail Başbakanı Netanyahu ile bugün Tel Aviv'e giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ortak basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, "Hamas'a, IŞİD'e davranıldığı gibi davranılacak" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, bugün Tel Aviv'e giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Sözlerine, "Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım" diyerek başlayan Blinken, İsrail'e yardım etmek için binlerce yedek askerin seferber edildiğini açıklarken ABD'nin desteğini şöyle ifade etti:

"İsrail'e net bir mesaj getirdim. Kendinizi savunabilecek kadar güçlü olabilirsiniz. Ancak ABD var oldukça hiçbir zaman bunu yapmak zorunda kalmayacaksınız çünkü biz her zaman yanınızda olacağız."

Netanyahu ve muhalefetteki Benny Gantz'ın "acil durum hükümeti" kurulması konusunda anlaşmaya varmasını da memnuniyetle karşıladıklarını belirten Blinken, ABD'nin İsrail'e gerekli yardımları her zaman sağlayacağını ve Kongre'de de buna yönelik büyük bir destek olduğunu söyledi.

"İSRAİL'İN ARKASINDA ABD VAR"

Blinken, "Başkan Biden'ın dün yaptığı uyarıyı bir kez daha yeniliyorum. İsrail'e saldırmak için şu anki krizi kullanmak isteyen devlet ya da devlet dışı aktörler, bunu yapmayın. İsrail'in arkasında ABD var" dedi.

"HAMAS'IN FİLİSTİN HALKINI TEMSİL ETMEDİĞİNİ BİLİYORUZ"

İsrail-Filistin çatışmasında 36 ülkeden insanın kaybolduğunu ya da öldüğünü kaydeden Blinken, "Hamas'ın Filistin halkını ya da onların eşitlik, güvenlik, özgürlük, adalet ve onur içinde yaşama isteğini temsil etmediğini biliyoruz" ifadesini kullandı.

İnsan hayatı ve onuruna değer verdiklerini öne süren Blinken, İsrail'in operasyonlarında öldürülen sivillerden bahsetmedi ve"Sivillere zarar gelmesini önlemek için mümkün olan her önlemi almak çok önemlidir. Bu nedenle her masum canın, her inançtan ve milletten sivilin ölümünden dolayı yas tutuyoruz" diye konuştu.

"HAMAS'A, IŞİD'E DAVRANILDIĞI GİBİ DAVRANILACAK"

"Hamas'a karşı savaşlarında" Joe Biden ve ABD halkına destekleri için teşekkür eden Netanyahu ise hiçbir ülke liderinin Hamas'la görüşmemesi çağrısında bulundu. "Uluslararası oluşumlardan dışlanmaları gerekir" diyen Netanyahu, Hamas'a destek verenlere yaptırım uygulanmasını istedi:

"ABD Başkanı Joe Biden Hamas'ı katıksız kötülük olarak nitelendirmekte haklıydı. Hamas'a da IŞİD'e davranıldığı gibi davranılacak. Uluslararası topluluğunun dışına atılmalılar."

MAHMUD ABBAS İLE GÖRÜŞMESİ DE BEKLENİYOR

Öte yandan Blinken, İsrail ziyareti kapsamında İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile de bir araya geldi. Blinken'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesi de bekleniyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Blinken ve Cohen'in bir araya geldiği ve Cohen'in Blinken'a ABD'nin İsrail'e desteğinden dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.

İsrail-ABD ilişkilerinin son yıllarda güçlendiğine işaret edilen açıklamada, "İsrail halkı ABD'nin bu zor zamanlardaki desteğini her zaman hatırlayacak" ifadesine yer verildi.