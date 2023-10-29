Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: "Çatışmaların diğer bölgelere yayılma riski arttı"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalara değinerek, “Diğer bölgelere yayılma riskinin arttığını görüyoruz” dedi.

Dünya
  • 29.10.2023 20:03
  • Giriş: 29.10.2023 20:03
  • Güncelleme: 29.10.2023 20:07
Kaynak: AA
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: "Çatışmaların diğer bölgelere yayılma riski arttı"
FOTOĞRAF: depophotos

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ederken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, çatışmanın diğer bölgelere yayılabileceğini ifade etti.

ABD basınına konuşan Sullivan, ABD’nin bölgedeki birliklerine yönelik tehditlerin artığını ve tetikte olduklarını belirterek, "Bu çatışmanın diğer bölgelere yayılma riskinin arttığını görüyoruz. Bunu caydırmak ve önlemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi. 

Reisi: “İsrailin suçları kırmızı çizgileri aştı ve bu, herkesi harekete geçmeye zorlayabilir”
BirGün'e Abone Ol

 

 

 