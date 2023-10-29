Reisi: “İsrail'in suçları kırmızı çizgileri aştı ve bu, herkesi harekete geçmeye zorlayabilir”

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, “Siyonist rejimin suçları kırmızı çizgileri aştı ve bu durum herkesi harekete geçmeye zorlayabilir” dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail’e ve ABD’ye yönelik açıklamalarda bulundu. Reisi, “Siyonist rejimin suçları kırmızı çizgileri aştı ve bu durum herkesi harekete geçmeye zorlayabilir” dedi.

ABD’nin İran’dan İsrail-Filistin çatışmaları konusunda hiçbir şey yapmamasını istediğini fakat ABD’nin İsrail'e destek vermeye devam ettiğini ifade eden Reisi, “ABD, Direniş Ekseni'ne mesajlar gönderdi ancak savaş alanında net bir yanıt aldı” dedi.