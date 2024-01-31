ABD, Ürdün'deki üssüne yapılan saldırıya nasıl cevap verileceğini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'ün kuzeyinde 3 ABD askerinin İran destekli bir grup tarafından öldürüldüğü saldırıya nasıl karşılık vereceklerini kararlaştırdıklarını açıkladı.

Irak'ta Şii milis yapıların yer aldığı "Irak'ta İslami Direniş" grubu, ABD'nin Ürdün'deki üssüne drone'lu saldırı düzenlerken 3 asker hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Joe Biden, saldırıya yanıt vereceklerini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby ise Biden Florida'ya uçarken Başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Washington'ın birden fazla kez karşılık verebileceğini söyledi.

Kirby, "Bu saldırılara uygun bir şekilde karşılık verilmesini beklemeniz çok doğal ve yüksek ihtimalle kademeli bir karşılık göreceğinizi söyleyebilirim, yani birkaç hamle birden yapılabilir" dedi.