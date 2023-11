ABD’de 3 Filistinli öğrenciye silahlı saldırı

ABD’nin Vermont eyaletinde yer alan Burlington kentinde Filistinli 20 yaşındaki 3 üniversite öğrencisine kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Ramallah Dostlar Okulu tarafından yapılan açıklamada, Filistinli 3 öğrencinin İsrail işgali altındaki Batı Şeria’dan ABD’ye üniversite okumak üzere gittiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırıya uğrayan Hisham Awartani’nin Brown Üniversitesi'nde, Kinnan Abdel Hamid’in Haverford Üniversitesi'ne ve Tahseen Ahmed’in Trinity Üniversitesi’nde olduğu ifade edildi.

Sırtından vurulan Awartani ile göğsünden vurulan Ahmed’in durumunun ağır olduğu, Hamid’in ise saldırıda hafif şekilde yaralandığı açıklandı.

BÜYÜKELÇİDEN BIDEN'A ÇAĞRI

Filistin’in İngiltere Büyükelçisi, aynı zamanda ABD'deki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Misyonu'nun eski Başkanı ve Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın Stratejik İşler Danışmanı Husam Zomlot, ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a çağrıda bulundu.

ABD'de daha önce yapılan saldırıları da hatırlatan Zomlot, "Suçları neydi? Filistin kefiyesi giymek. Filistinlilere karşı işlenen nefret suçları durdurulmalıdır. Filistinlilerin her yerde korunmaya ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Three young Palestinian men, Hisham Awartani, Tahseen Ali and Kenan Abdulhamid, students at Brown and other US universities, were shot last night on their way to a family dinner in Burlington, USA. Their crime? Wearing the Palestinian keffiyeh. They are critically injured. And… pic.twitter.com/OwafFkHwg4

Vermont Senatörü ve Demokrat Partili eski başkan adayı Bernie Sanders da saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.

'BİR ADAM BAĞIRIP TACİZ ETTİ, ARDINDAN ATEŞ ETTİ'

Arap Amerikalı Ayrımcılıkla Mücadele Komitesi (ADC) ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu saldırının kurbanların Arap olması nedeniyle gerçekleştiğine inanmak için nedenlerimiz var. Edinilen bilgiye göre üç kurban kefiye giyiyor ve Arapça konuşuyordu. Bir adam kurbanlara bağırıp taciz etti, ardından ateş etti" ifadelerine yer verdi.

This morning, ADC was contacted about the shooting, after reviewing the information, we have reason to believe that the shooting was motivated by the three vitims being Arab.



The three victims were wearing a Kuffiyeh and speaking Arabic. A man shouted and harassed the victims, pic.twitter.com/b8yoDvK8Nv