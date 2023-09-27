ABD’de Apple mağazası yağmalandı
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, dün yerel saatle 20.00 sıralarında bisikletli ve maskeli en az 100 kişiden oluşan bir grup, Apple mağazası ile Lululemon ve Foot Locker gibi giyim mağazalarını yağmaladı. Yağma olayına karışan en az 20 kişinin yakalanarak gözaltına alındı, olay yerinde 2 silah ele geçirildi.
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde Apple mağazası ve giyim mağazalarını yağmalandı.
ABD’nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde dün yerel saatle 20.00 sıralarında mağazalar yağmalandı. Bisikletli ve maskeli en az 100 kişiden oluşan bir grup, Apple mağazası ile Lululemon ve Foot Locker gibi giyim mağazalarını bastı.
Mağazalardan ürünleri alıp kaçmaya çalışan yağmacılar ve polis arasında arbede yaşanırken, bazı polislerin sert müdahalede bulunduğu görüldü.
EN AZ 27 KİŞİ GÖZALTINDA
Polis tarafından yapılan açıklamada, en az 20 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı, olay yerinde 2 silahın ele geçirildiği belirtildi.
Öte yandan, Philadelphia’da bir mahkeme dün, geçtiğimiz ay 27 yaşındaki Eddie Irizarry’i bulunduğu araçta öldüren polis memurunu suçsuz bulmuştu.
Polis tarafından yapılan açıklamada, yağmalama olayının Irizarry’nin ölümüyle bağlantılı olmadığı kaydedildi.