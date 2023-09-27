ABD’de Apple mağazası yağmalandı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, dün yerel saatle 20.00 sıralarında bisikletli ve maskeli en az 100 kişiden oluşan bir grup, Apple mağazası ile Lululemon ve Foot Locker gibi giyim mağazalarını yağmaladı. Yağma olayına karışan en az 20 kişinin yakalanarak gözaltına alındı, olay yerinde 2 silah ele geçirildi.

Dünya 27.09.2023 12:26 Giriş: 27.09.2023 12:26

Güncelleme: 27.09.2023 12:33 Kaynak: İHA

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