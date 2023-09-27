Polonya Tarım Bakanı, Ukrayna'nın DTÖ'ye yaptığı şikayeti geri çekmesini istedi

Polonya Tarım Bakanı Robert Telus, Ukrayna'ya, Varşova aleyhine Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) yaptığı şikayeti geri çekmesi için çağrıda bulundu.

Telus, Ukraynalı mevkidaşı Mykola Solskyi ile yaptığı çevrim içi görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Tahıl söz konusu olduğunda Polonya'nın pozisyonunun net olduğunu aktaran Telus, "Ukrayna'dan gelen tahıl Polonya pazarına giremez. Ukrayna tarafı pozisyonumuzu anlıyor" ifadelerini kullandı.

Telus, Ukrayna'ya, ülkeden tarım ürünleri ithalatına uyguladığı ambargonun uzatılması nedeniyle Polonya aleyhine DTÖ'ye yaptığı şikayeti geri çekmesi için çağrı yaptı.