ABD’de bir siyah vatandaş daha polis tarafından öldürüldü

ABD'nin Denver kentinde polis, elinde tahta kalem tutan 36 yaşındaki Brandon Cole adlı siyah ABD vatandaşını öldürdü.

ABD'de 5 Ağustos'ta polisin işlediği cinayetin görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, kaldırımda duran Brandon Cole isimli siyah ABD vatandaşı elinde tahta bir kalem tutuyor. Denver Polisi'nin açıklamasına göre polisin kalemi bıçak sanması sonucu ateş ederek öldürdüğü Cole'ün yanında bir kadın ve küçük çocuk da bulunuyor.

Denver Post'un haberine göre yetkililer, bir komşunun 911'i arayarak Cole, eşi ve küçük çocuğunun yaşadığı evde olası bir aile içi şiddet olayını bildirdiğini söyledi.Yayınlanan görüntülerde, olay yerine gelen polislerin tekerlekli sandalyesinin yanında yerde oturan kadına iyi olup olmadığını sordukları görülüyor. Kadının ise polislere, "Yapmayın, silahınızı kocama doğrultmayın lütfen" dediği duyuluyor.

ÖNCE ŞOK TABANCASI, SONRA ATEŞ

O sırada bir araçtan inen Cole, kendisine silah doğrultan polislerin uyarılarına küfür ederek karşılık veriyor. Görüntülerde, polislerden biri şok tabancasıyla Cole'u vurduktan sonra öfkeyle diğer polise doğru koşmaya başlayan Cole'ün, silahını ona doğrultan diğer polis tarafından kasığından vurulduğu görülüyor. Cole, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

POLİS ŞEFİNDEN SAVUNMA: FAZLA ZAMANI YOKTU

Denver polis şefi Ron Thomas, düzenlediği basın toplantısında olayı 'büyük bir trajedi' sözüyle nitelendirirken polisin yakın mesafeden Cole'ü öldürecek şekilde ateş etmesini şöyle savundu:



"Videoda da görebileceğiniz üzere, polis memuru görev silahını ateşlediğinde şahıs kendisine o kadar yakın ki, küçük çocuğun ve diğer şahsın görüntüsü bile net değil. Kuşkusuz bu da göz önünde bulundurulması gereken bir husustu ancak o kişi tarafından istila edilmeden önce harekete geçmek için fazla zamanı yoktu."

Denver polisi, Cole'ü öldüren polisin kimliğini açıklamadı.