ABD’de etkili olan kutup soğuklarında can kaybı 59’a yükseldi

ABD’de etkisini sürdüren kar fırtınası ve kutup soğukları nedeniyle 12 Ocak’tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 59’a yükseldi.

ABD’nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar fırtınası ve soğuk hava dalgası, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fırtınanın şiddetiyle ağaçlar ve elektrik hatları devrildi, binlerce ev ve iş yerinde elektrik kesintisi meydana geldi.

Buzlanma nedeniyle kayganlaşan ve karla kaplanan yollarda trafik kazaları yaşandı. Çok sayıda okulda eğitime ara verilirken, havayolu ulaşımında da aksamalar meydana geldi. ABD medyasına göre ülke genelinde 12 Ocak’tan bu yana olumsuz hava hava şartlarına bağlı nedenlerle hayatını kaybedenlerin sayısı 59’a yükseldi.

En çok can kaybı 19 ile Tennessee’de kayıtlara geçti. Yerel ve eyalet yetkililerine göre Oregon’da 9, Illinois ve Mississippi’de 6, Washington eyaleti ve Kentucky’de 5, New York eyaletinde 3, Louisiana’da 2, Arkansas, Wisconsin, Wyoming ve New Hampshire’da birer ölüm kaydedildi.

Dondurucu soğukların hafta sonunda etkili olmaya devam edeceği konusunda uyarıda bulunuldu.