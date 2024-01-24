ABD’de ilk defa bir kişi, ikinci kez idama götürülecek: Yöntem işkence gibi

ABD'de 1989 yılında bir vaizin eşini öldürmekle suçlanan Kenneth Eugene Smith, yarın nitrojen gazıyla idam edilecek.

Kenneth Eugene Smith, yarın ABD'de daha önce test edilmemiş bir yöntemle idam edilecek. Smith, ABD'de nitrojen gazıyla zehirlenerek infaz edilen ilk kişi olacak. İnfaz memurları daha önce de öldürücü seviyede kimyasal enjekte edilerek Smith'i infaz etmeye çalışmış ancak başarısız olmuşlardı.

Ölümüne saatler kala BBC'ye kısa bir açıklama yapan Smith, "Sürekli berbat haldeyim. Düzenli olarak panik atak geçiriyorum. Bunlar gün içinde başa çıkmaya çalıştıklarımın küçük bir parçası. En basit haliyle işkence" diye yazdı.

İLK İDAM DENEMESİ BAŞARISIZ OLMUŞTU

Alabama infaz memurları, Kasım 2022'de öldürücü seviyede kimyasal enjekte ederek infaz etmeye çalışsa da Smith'in avukatına göre çok sayıda denemeye ve kolunda açılan yaralara rağmen damar bulunamadı ve deneme başarısız oldu.

Smith, bu kez oldukça tartışılacak bir yöntemle idam edilecek. Smith'e hava sızdırmaz bir maske takılacak ve saf nitrojeni içine çekmeye zorlanacak. Bu inaktif gaz, vücudundaki oksijeni tüketecek.

BM'DEN İNFAZI DURDURMA ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği geçtiğimiz hafta, daha önce kullanılmamış bir infaz yönteminin işkence ya da diğer bir acımasız, insanlık dışı, aşağılayıcı uygulama anlamına gelebileceğini söyledi. İnfazın durdurulması çağrısında bulundu.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI TAVSİYE EDİLMİŞTİ

Smith, 1989'da 1.000 dolar karşılığında bir vaizin eşi Elizabeth Sennett'i bıçak ve darpla öldüren iki kişiden biri olmakla hüküm giydi.

BBC'nin ulaştığı Smith'in ailesi, perşembe gününden önce yorum yapmak istemediklerini söyledi. 1996'da jüri Smith için şartlı tahliye olmadan ömür boyu hapis cezası tavsiye etmişti. Ancak yargıç buna uymayarak ölüm cezası verdi. Duruşma sırasında Smith, kurban öldürüldüğünde orada olduğunu ancak saldırıda rol almadığını söylemişti.