Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçak düştü: 74 ölü

Rusya’nın Belgorod bölgesinde Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 65'i Ukraynalı esir asker olmak üzere 74 kişi hayatını kaybetti.

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde Ilyushin-76 askeri nakliye uçağı düştü. Kazada 74 kişi yaşamını yitirdi.

Rus medyasının Savunma Bakanlığı yetkililerine değindirdiği haberde, en az 65 Ukraynalı esir askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

AA ise 65 Ukraynalı askerin yanı sıra uçakta bulunan 6 mürettebat ve 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti.

Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov ise kazadan haberdar olduklarını ancak henüz detaylı bilgi olmadığını söyledi.