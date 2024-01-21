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ABD’de kar fırtınası ve kutup soğuklarında can kaybı artıyor

ABD’de etkisini sürdüren kar fırtınası ve kutup soğukları nedeniyle geçtiğimiz haftadan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 89’a yükseldi.

Dünya
  • 21.01.2024 22:57
  • Giriş: 21.01.2024 22:57
  • Güncelleme: 21.01.2024 23:05
Kaynak: iHA
ABD’de kar fırtınası ve kutup soğuklarında can kaybı artıyor
FOTOĞRAF: AA

ABD'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar fırtınası ve kutup soğukları nedeniyle can kaybı giderek artıyor. Aşırı soğuklar nedeniyle ülke genelinde geçtiğimiz haftadan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 89’a yükseldi.
En çok kayıp en az 25 can kaybı ile Tennessee’de yaşanırken, Oregon 16 can kaybıyla ikinci sırada yer aldı. Illinois, Pennsylvania, Mississippi, Washington, Kentucky, Wisconsin, New York, New Jersey ve birçok eyalette de can kayıpları rapor edildi.

Washington eyaletinde bulunan Seattle'da sadece dört gün içinde çoğu evsiz olduğu tahmin edilen 5 kişi hayatını kaybetti.
Mississippi'de liseler ve üniversiteler, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin kış tatilinden dönüşlerini erteledi.
Oregon'da yaklaşık 10 bin, Kuzey Carolina'da 8 bin, California'da 7 bin ve Kentucky'de 4 bin 300 kişi elektriksiz kaldı. Olumsuz hava şartlarının hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

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