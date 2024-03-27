ABD’de yanan evden kurtarılan iki köpek, ilk yardımla hayata döndü

ABD’nin Florida eyaletinde yangın ihbarı alan itfaiye ve polis, yanan evin içindeki iki köpeği baygın halde buldu. Ekipler, ilk yardım müdahalesi yaptığı iki köpeği hayata döndürdü ancak evde kapalı kalan diğer iki köpek bir kedi kurtarılamadı. Ekiplerin müdahalesi polisin vücut kamerasına yansıdı.

Florida yetkilileri, olayın 20 Mart’ta meydana geldiğini belirterek polisin vücut kamerası görüntüleriyle birlikte şu açıklamayı yaptı;

“Polisler geldiğinde içeride hayvanların olduğunu öğrendiler. Memur Branaum ön kapıyı tekmeleyerek açtı ve itfaiyeciler tepkisiz iki köpeği evden uzaklaştırdı. Branaum ve itfaiye ekibi, köpeklere ilk yardım uyguladı ve her ikisine de bilinçleri açılana kadar oksijen sağladı. İki köpek ve bir kedinin daha bulunduğu tespit edildi ancak hayat kurtarma çabaları sonuç vermedi.”