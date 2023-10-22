ABD’den Irak'taki personeline "ülkeden ayrılması" talimatı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarını Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyararak, Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Konsolosluğu’nda kilit rollerde olmayan personele ve ailelerine ülkeden ayrılması yönünde talimat verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarını Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyararak, Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Konsolosluğu’nda kilit rollerde olmayan personele ve ailelerine ülkeden ayrılması yönünde talimat verdi.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sürerken, Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsler hedef alınmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak’a olan seyahat uyarısı seviye 4’e yükseltilerek, ABD vatandaşları Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıldı. Açıklamada, terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışma, iç karışıklıklar ve Irak Misyonu'nun ABD vatandaşlarına destek sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle söz konusu seyahat uyarısının yayınlandığı ifade edildi.

Açıklamada, ABD personeline ve çıkarlarına yönelik artan güvenlik tehditleri nedeniyle geçtiğimiz cuma günü Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Konsolosluğu’nda görevli kilit rollerde olmayan personele ve ailelerine ülkeden ayrılmaları yönünde talimat verildiği ifade edildi.