AB’de Kiev için seferberlik

Brüksel’de liderler Başbakan Orban’ı Ukrayna’nın üyeliği için ikna çabasına girdi. AB Komisyonu, Macaristan’ın 10 milyar avroluk fonunu serbest bıraktı.

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Doğu sınırını genişletmek isteyen Avrupa Birliği’nin (AB) liderleri yılın son zirvesi öncesi Macaristan’ın Ukrayna’nın birliğe katılım müzakerelerini veto etme ihtimali krize yol açtı.

Dün başlayan iki gün sürecek zirve öncesinde AB, Ukrayna’ya 50 milyar avroluk yeni mali desteğin onaylanması ve üyelik müzakerelerinin başlatılabilmesi için Macaristan Başbakanı Victor Orban’ı ikna çabalarını sürdürdü. AB üyesi 26 ülke Ukrayna’nın üyelik sürecinin onaylanması üzerinde hemfikirken Ukrayna’daki savaşın başlamasından sonra Rusya ile yakın ilişkilerini sürdüren ve Kiev’i yolsuzlukla suçlayan Macaristan yönetimi buna karşı çıkıyor.

‘HİÇBİR SEBEBİ YOK’

AB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Orban'la zirve öncesinde beşli görüşme gerçekleştirdi. Orban kasım ayında Michel’e gönderdiği iki mektupta Ukrayna’ya mali yardımı ve üyelik müzakerelerini desteklemeyeceğini belirtmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Orban’ın “ülkesinin AB’ye katılmasını engellemek için hiçbir nedeni olmadığını” söyledi. Norveç’in başkenti Oslo’da İskandinav ülkelerinin liderleriyle yaptığı toplantıda konuşan Zelenski “Macaristan ile ortak sınıra sahip olduklarına dikkat çekerek “Orban ile çok yapıcı bir görüşme yapmayı” umduğunu belirtti.

Zirve öncesi AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada ise, Macaristan'ın dondurulan 10,2 milyar avroluk AB uyum fonunun serbest bırakıldığı bildirildi. AB'nin hukukun üstünlüğü ilkelerine uymadığı konusundaki endişelerini giderememesi nedeniyle geçen sene Macaristan’ın 21,7 milyar avroluk fonunu dondurmuştu.

BALKANLAR VE GAZZE

Liderler, AB Komisyonu'nun geçen ay açıkladığı ülke raporları üzerinden AB'nin Batı Balkanlar’daki gelecek genişlemesiyle ilgili de kapsamlı bir tartışma yapacak. Brüksel’deki zirvede ayrıca AB bütçesinde değişiklik teklifi görüşülecek. AB ülkelerinin bir kısmı, birlik bütçesini ve sağladıkları katkıları artırma konusuna mesafeli yaklaşıyor. AB liderleri, Ortadoğu'daki son gelişmeleri de değerlendirecek ve İsrail-Filistin çatışmasında ortak bir tutum belirlemeye çalışacak.