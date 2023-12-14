İsrail’e destek azalıyor

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken Başbakan Binyamin Netanyahu’nun hükümetinin yol açtığı katliamlar, Batı’dan aldığı desteği giderek azaltıyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında can kaybının 18 bin 608’e yükseldiğini duyurdu. Öte yandan yoğun yağış sebebiyle Gazze’nin birçok noktasını sel basması, bölgede yaşanan insani krizi daha da derinleştirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da da baskınlarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’na yönelik saldırılarını şehrin büyük bir kısmını kapsayacak şekilde genişletti.

EYLEME DÖNÜŞTÜRÜN

ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı bir etkinlikte, İsrail’in Gazze’de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü saldırılar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve Başbakan Netanyahu’nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Biden’ın İsrail’i “eleştiren” açıklamalarından memnuniyet duydukları belirtilerek, bunların “anlaşmazlıkların çözümü için bağlayıcı eylemlere dönüştürülmesi” istendi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ise, Gazze’de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul etti. "Hayır" oyu veren ülkeler Avusturya, Çekya, Guatemala, İsrail, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine, Paraguay ve ABD oldu.