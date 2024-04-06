Abdullah Zeydan görevi devraldı: Kentin dinamikleri ile hizmet yapacağız

Van'da Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak seçilme hakkı elinden alındığı gerekçesiyle ilk aşamada mazbatası verilmeyen DEM Partili Abdullah Zeydan, bugün görevini devraldı.

Van'da yüzde 55 oyla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak ilk aşamada memnu hakları elinden alındığı gerekçesiyle mazbata verilmeyen Abdullah Zeydan, dün mazbatasını aldıktan sonra bugün görevine başladı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'den (DEM Parti) seçilen Abdullah Zeydan, mazbatasını aldıktan sonra görevi devraldı.

Zeydan'a, Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal, DEM Parti Van Milletvekilleri Mahmut Dindar, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, DEM Parti Van İl Eş Başkanları Gülşen Kurt ve Veysi Dilekçi eşlik etti. Belediye binası önünde partililer ve yurttaşlar tarafından çiçek ve alkışlarla karşılanan Zeydan, Kürtçe yaptığı konuşmada kendilerini destekleyen Van halkına ve demokratik kitle örgütlerine teşekkür etti.

"BELEDİYELERİ HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ"

Zeydan, Van'daki 14 seçim bölgesinin tamamınd birinci parti olduklarını vurgulayarak "Halkımız, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin tümünü kayyumlardan alıp halka teslim etti. Bu başarıda emeği geçen Van halkı başta olmak üzere gecesini gündüzüne katan partili arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Daha önce seçildikleri halde yerlerine kayyum atanan Büyükşehir Belediyesi eski Belediye eş başkanları Bekir Kaya, Hatice Çoban, Mustafa Avcı ve Bedia Özgökçe Ertan'ın belediyede büyük emek ve hizmetleri olduğunu ifade eden Zeydan, şunları söyledi:

"Kentin dinamikleri ile hizmet yapacağız. Önümüzdeki çok iş var. Bundan sonra önümüze bakıp, halkımıza hizmet edeceğiz. Belediyelerimizi halkımızla birlikte yöneteceğiz. Belediyelerin kapıları 7 gün 24 saat halkımıza açık olacak."