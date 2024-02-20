Abdurrahman Dilipak, ‘darbe biliniyordu’ iddiasının arkasında: İşin içine başka stratejiler girmiş

Abdurrahman Dilipak, "Hükümet 4 ay önceden 15 Temmuz'u bütün ayrıntılarıyla biliyordu" iddiasına ilişkin yeni bir açıklamada bulunarak, "İşin içine başka stratejiler girmiş, birileri ayıklanmış ve bu olay bahane edilerek darbeyi bastırma operasyonun ötesinde bir karşı operasyon yapılmış" iddiasında bulundu.

İslamcı yazar Abdurrahman Dilipak, "Hükümet 4 ay önceden 15 Temmuz'u bütün ayrıntılarıyla biliyordu" iddiasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Habervakti.com'daki 'Gerçek herkes için en iyi olandır' başlıklı yazısında Dilipak, "Sözümde bir yanlış ya da saldırı yok. FETÖ bir darbeye kalkıştı ve devlet, devlet olmanın gereği daha önceden bunu biliyordu. 'Bırakalım harekete geçsinler ve biz de onları suçüstü edelim dediler' diye düşünüyordum işin içine başka stratejiler girmiş, birileri ayıklanmış ve bu olay bahane edilerek darbeyi bastırma operasyonun ötesinde bir karşı operasyon yapılmış" ifadelerini kullandı.

"İKTİDARIN BİLDİĞİNİ BİLİYORDUM AMA AYRINTISINI BİLMİYORDUM"

"Ben, CHP’lilerin dediği gibi, 'FETÖ darbesi yok, iktidar kendi başına böyle bir darbe organize etti' demiyorum. FG’nin CIA ile ilişkisini çok önceden farkına varıp, 'Amerikano İslam' tanımlaması yapanlardan biriyim. 'Bu din benim dinim değil' kitabında bunu anlattım!" diyen Dilipak, şunları söyledi:

"İktidarın daha önce bildiğini biliyordum ama ayrıntısını bilmiyordum. Yoksa darbe öncesi Dugayev Ankara’daydı, onunla da görüşmem gerekiyordu. Bir randevu ayarlanmıştı ama görüşemedim, o da bir gün önce Dalaman'daydı. Ama 2022 sonunda darbe ile ilgili Ankara’nın 4 ay önceden çok ayrıntılı bilgi sahibi olduğunu öğrendim. Benim bu işi bildiğimi Ankara biliyor. Biliyordun da daha önce niye söylemedin diyenler, öğrendiğim hafta yazdıklarımı okumamışlar. O hafta bu konuda yetkilileri de uyardım. FETÖ o bilgiler ve belgelerin sızdırılmasından dolayı ilgililerine ne türlü tezgahlar kurdu? Bir hareketlilik vardı! Belirli merkezler bunu gördü ve doğal olarak izledi. Yapanlar dışında kimse saatini ve gününü bilmiyordu fark burada."

"GÜVENDİĞİM KAYNAKTAN HABER GELDİ"

"2022'de, güvendiğim bir kaynaktan bana bir haber geldi. Araştırdım bilgiler doğru" diyen Dilipak, şunları söyledi:

"M.M. İsimli kişinin getirdiği bilgiler hakkında bir özeti o zamanki Devlet Denetleme Kurulu başkanına da ilettim. Zaten onların bilgisi varmış. Bu arkadaşı daha sonra O zamanki İçişleri Bakanı S. Soylu’ya yönlendirmişler. Onun da haberi var. Ben konuyu takip etmeleri için Emniyet Genel Müdürüne de söyledim.

Daha bir çok görüşmelerim oldu, hala yeni yeni tanıklar çıkıyor, onlarla konuşuyorum, her yeni bilgi, ilk günlerdeki bilgilerin çok eksik hatta yanlışlarla dolu olduğunu gösteriyor."