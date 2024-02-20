Abdurrahman Dilipak'tan Bahçeli'ye yanıt

Abdurrahman Dilipak, "Hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntıları ile biliyordu" sözleri nedeniyle kendisine tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, "Ben bildiklerimle ilgili, savcıların zaten bildiği konuları devletimizin savcılarına tekrar anlatabilirim" cevabını verdi.

İslamcı yazar Abdurrahman Dilipak, "Hükümet 4 ay önceden 15 Temmuz'u bütün ayrıntılarıyla biliyordu" sözleri nedeniyle kendisini hedef alan Bahçeli'ye yanıt verdi.

Bahçeli'ye isim vermeden verdiği yanıtında Dilipak, "Ben bildiklerimle ilgili, savcıların zaten bildiği konuları devletimizin savcılarına tekrar anlatabilirim. Ayrıca hakaretvari konuşanlara bugünkü yazımı okumalarını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Dilipak, bir diğer paylaşımında köşe yazısını paylaştı. Dilipak, yazısında, "Sözümde bir yanlış ya da saldırı yok. FETÖ bir darbeye kalkıştı ve devlet, devlet olmanın gereği daha önceden bunu biliyordu. “Bırakalım harekete geçsinler ve biz de onları suçüstü edelim dediler” diye düşünüyordum işin içine başka stratejiler girmiş, birileri ayıklanmış ve bu olay bahane edilerek darbeyi bastırma operasyonun ötesin de bir karşı operasyon yapılmış" dedi.

Ben bildiklerimle ilgili, savcıların zaten bildiği konuları DEVLETİMİZİN savcılarına tekrar anlatabilirim. Ayrıca hakaretvari konuşanlara bugünkü yazımı okumalarını tavsiye ederim. — Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) February 20, 2024

GERÇEK HERKES İÇİN İYİ OLANDIR



Allah (cc) yaşadığımız zamana, mekana, kişi ve olaylara karşı adil şahitler olmamızı istedi. Şahitlik, şehadet aynı köktendir. “Benden korkun, onlardan değil” dedi. “Bir topluluğa olan öfkeniz bile sizi onlar hakkında adaletsizliğe sevketmesin”… — Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) February 20, 2024

DİLİPAK'IN İDDİASI

Dilipak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanki FETÖ'cüler darbeye kalkışmamışlar gibi, AK Partililer de sanki darbeden habersiz imiş de son anda darbeyi halkın yardımı ile bastırmış gibi davranıyorlar. Oysa hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılı ile biliyordu. Halk ne olduğunu bilmeden darbeye karşı meydanlara çıktı. Sonuçta olan bu ülkeye oldu.. Yazık ki, gerçek çoğu kimsenin umurunda değil, herkes ötekileri suçlamakla meşgul" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Dilipak'a tepki göstermişti.

Bahçeli, açıklamasında şunları söylemişti:

"Ahı gitmiş vahı kalmış bir yazar müsveddesi sosyal medya hesabından 15 Temmuz ile ilgili demiş ki: "Hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılarıyla biliyordu. Halk ne olduğunu bilmeden darbeye karşı meydanlara çıktı. Sonuçta olan bu ülkeye oldu…" Şayet bu şahıs iddialarının ispatını yapmazsa, şerefli bir Türk savcısının huzurunda yazdıklarını tevsik etmezse dünyanın en namert insanıdır."