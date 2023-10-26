Abluka boğdu, sağlık çöktü

Gazze’de ‘sağlık sisteminin tamamen çöktüğü’ açıklandı. İsrail ablukası sebebiyle su kıtlığı yaşanırken ‘Hızla yayılan salgın hastalıklar kontrolden çıkacak’ uyarısı yapıldı.

Dış Haberler

İsrail’in ‘tam ablukaya’ alarak yaşamsal ihtiyaçların girişine izin vermediği Gazze Şeridi’nde sağlık sistemi tamamen çöktü. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in 19 gündür bombaladığı Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 546'ya yükseldiğini açıkladı. Gazze’deki 12 hastane ve 32 sağlık merkezinin çalışamaz hale geldiğini kaydeden Kudra, “Gazze’de sağlık sistemi hizmet dışı ve tamamen çökmüş durumda” dedi.

Saldırılarda sağlık sisteminin hedef alındığına dikkat çeken Kudra, bu yüzden 57 kurumun zarar gördüğünü, 73 sağlık personelinin yaşamını yitirdiğini, 25 ambulansın hasar aldığını söyledi. “Hastanelerin açık olması sağlık hizmeti vereceği anlamına gelmiyor” diyen Kudra, yatak kapasitelerinin iki katına çıkmasına rağmen temel sağlık hizmetlerinin bile verilemediğini kaydetti.

SALGIN TEHLİKESİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, abluka ve saldırı altındaki Gazze Şeridi’nde çoğu çocuk olmak üzere bir günde 3 bin 150 kişide çeşitli salgın hastalık vakalarının tespit edildiği açıklandı. Çok sayıda uyuz, ishal, suçiçeği, cilt hastalıkları ve bronşit gibi hastalıkların tespit edildiği kaydedilen açıklamada, su kıtlığı sebebiyle kişisel temizlik ihtiyacının karşılanamadığı vurgulandı. Açıklamada, barınma merkezlerindeki büyük kalabalıklar nedeniyle salgın hastalıkların hızla yayıldığına dikkat çekilerek, “kontrol edilemeyecek büyük bir salgın dalgası” uyarısı yapıldı.

YARDIMLAR ULAŞMIYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında 7-24 Ekim tarihlerinde sağlık hizmetlerine yönelik 171 saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saldırılarda 16'sı görev başında olan sağlık çalışanı dahil 493 kişi hayatını kaybetti ve 387 kişi yaralandı.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi Acil Durumlar Direktörü Rick Brennan, Refah Sınır Kapısı üzerinden giriş yapan tırlardaki tıbbi yardımları, güvenlik garantisinin olmaması nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere ulaştıramadıklarını belirtti.