Gazze halkı, toplu mezarlara gömülmemek için bileklik takıyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik ağır saldırıları devam ediyor. Ölümle burun buruna yaşayan Filistinliler, ölmeleri durumunda toplu mezarlara gömülmemek adına isimlerinin yazılı olduğu bileklikler takmaya başladı. Öte yandan bazı Filistinli aileler, bir saldırıda tümden yok olmamak için farklı bölgelerde yaşıyor.

İsrail devletinin Gazze Şeridi’ne yönelik ağır bombardımanı 7 Ekim’den bu yana aralıksız sürüyor. Saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 6500’ü geçti. Ölenlerin 3 bine yakınını çocuklar oluşturuyor.

Hava saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin cansız bedenleri, kefenlere sarılarak defnediliyor. Kimlikleri tespit edilemeyenler toplu mezarlara gömülüyor. Her an ölümle karşılaşmayı bekleyen Gazze halkı ise toplu mezarlarda toprağa verilmemek için bileklerine bileklik takmaya başladı.

Reuters’ta yer alan habere göre, Gazze'de birçok kişi yaşamını yitirmesi durumunda tanınabilmek için bileklik takıyor. Filistinlilerin kendileri ya da yakınları toplu mezarlara gömülmesin diye bu yöntemi kullandığı kaydedildi.

AİLELER BÖLÜNDÜ

Ayrıca haberde, aileler toplu şekilde yok olmasın diye bazı önlemlerin alındığı da aktarıldı. Haberde görüşlerine yer verilen 40 yaşındaki Ali El-Daba, bombalama sırasında parçalanmış ve tanınmaz durumda olan cesetler gördüğünü söyledi.

Tek bir saldırıda hepsinin ölmesini önlemek için ailesini bölmeye karar verdiğini dile getiren El-Daba, 42 yaşındaki eşi Lina'nın iki oğlunu ve iki kızını kuzeydeki Gazze'de tuttuğunu, kendisinin de diğer üç çocuğuyla birlikte güneydeki Han Yunus'a taşındığını ifade etti.

En kötü senaryo olan ölüme hazırlandıklarını belirten El Daba, “Onlara bir şey olursa en azından onları tanıyabilirim” dedi.

Gazze’de morglara kaldırılan küçük çocukların bacaklarında isimlerinin yazıldığı, daha önce de gündem olmuştu.