‘Abuobakar sakat olduğu için oynamadı’

Haber Merkezi

Süper Lig temsilcisi Beşiktaş, eski teknik direktörleri Burak Yılmaz'ın Aboubakar'la ilgili sözlerinden sonra resmi açıklama yaptı. Aboubakar’ın 4 ay sonraki alacağı ödemesi için ısrar ettiğini, ödeme yapılmayınca ağrılarının devam ettiğini öne süren Yılmaz’a, kulüpten yapılan açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı: Aboubakar'ın ileri vadeli ödemelerini talep edip, bu talebinin karşılanmamasından dolayı formasını giyemediği yönündeki iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır. Aboubakar’ın Futbol A Takımımızın oynadığı son 4 karşılaşmada forma giyememesinin tek nedeni sakatlığıdır. Oyuncularımızın, teknik kadroların ve personelin ihtiyaçları olması halinde Kulübümüzün imkanları dahilinde avans ödemesi de yapılmaktadır. Aboubakar'ın da bu doğrultudaki talebi üzerine yakın tarihteki oluşacak hak edişlerine mahsuben bir kereye mahsus olmak üzere aylar öncesinden kendisine ödeme yapılmıştır.”

Öte yandan Beşiktaş Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Sakaryaspor ve İstanbulspor ile hazırlık müsabakası yapacak.