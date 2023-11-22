Acele iddianameye jet hızıyla kabul

Dink suikastı tetikçisi Ogün Samast’ın tahliyesi sonrası hazırlanan yeni iddianame kabul edildi. Avukat Belen, “Kamuoyunun tahliyeye tepkisi üzerine alelacele hazırlanmış bir iddianame. Zamanaşımı olasılığı yüksek” dedi.

Haber Merkezi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın tahliye edilmesinden 2 gün sonra hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Samast 26 Aralık’ta yeniden hâkim karşısına çıkacak. Ancak hukukçular, bu davanın kamuoyu tepkisi üzerine alelacele hazırlandığı ve zaten zaman aşımından düşeceği kanısında.

Dink ailesinin avukatlarından Bahri Belen, Samast’ın serbest bırakılmasından 2 gün sonra iddianamenin düzenlendiğini hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Serbest bırakılmasıyla meydana gelen kamuoyu tepkilerinden dolayı aceleyle hazırlanmış bir iddianame olduğunu düşünüyorum. Türk Ceza Kanunu’na göre, eylem tarihinde Ogün Samast 18 yaşını doldurmadığı için davanın zamanaşımına girme ihtimali fazla. Tereddütlü konuşuyorum çünkü TCK’nın 66. Maddesinin belli bir fıkrasında ‘zamanaşımı süresi dosyada farklı deliller var ise bu delillere göre ağırlaşacak veya değişecek suçun vasfında en üst miktara göre belirlenir’ diyor. Bu nedenle yüzde 100 konuşmuyorum. Ancak şu an biz o delilleri göremiyoruz.”

MADDELERE DİKKAT EDİLMEMİŞ

Belen, zamanaşımına girme nedenine ilişkin şunları söyledi: “Ceza Muhakemeleri usulüne göre daha evvel tartışılmış bir konuda yeniden dava açılması usule aykırı. Aceleyle açılmış diyoruz çünkü iddianamede Terörle Mücadele Kanunu’nun 5. Maddesi’ne göre ceza artırımı isteniyor. Oysa 5. Maddenin son fıkrası ki bu 6008 sayılı kanunda daha evvel değişiklik yapıldı ve Terörle Mücadele Kanunu’nda 1/2 artırım öngören düzenlemesi çocuklar için uygulanamaz. Bu bakımdan iddianamenin bunlara dikkat edilmeden açıldığı kanaatine varıyorum” ifadelerini kullandı.

Dink ailesinin iddianamede katılan olarak görüldüğünü belirten Bahri Belen “Davaya gireceğiz. Yargılama sürecine bakacağız. Zamanaşımının kesildiğini, zamanaşımına uğradığına ilişkin ne gibi hukuki dayanaklar var onları da göreceğiz” dedi.

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DURUŞMA 26 ARALIK’TA

Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın suikastten 16 yıl sonra gelen tahliye edilmesi kamuoyu vicdanını yaraladı. Hemen ardından Samast hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Samast’ın “suça sürüklenen çocuk” olarak yer aldığı iddianamede Samast hakkında ele geçirilen bir kısım delillerin örgütün yönetici ve üyeleriyle belli bir irtibatının olduğuna dikkat çekildi. Bu irtibatla, şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel sAbidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender’le birlikte Samast’ın Dink cinayetini işlerken ve sonrasında, örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyduğu anlatıldı. Samast’ın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin somut delil elde edilemediği de belirtildi. Samast’ın “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi. İddianamenin kabul edilmesi üzerine Samast 26 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.