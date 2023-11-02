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Acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete’de

Türkiye'nin çeşitli illerinde bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Öte yandan Artvin'de bir alanın riskli alan ilan edilmesi hakkındaki kararın kaldırılmasına karar verildi.

Güncel
  • 02.11.2023 07:41
  • Giriş: 02.11.2023 07:41
  • Güncelleme: 02.11.2023 07:47
Acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete’de
Fotoğraf: AA

Resmi Gazete'de yayımlanan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlara göre, çeşitli illerinde bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Erdoğan imzalı kararlara göre, Aydın, Kayseri, Çanakkale, İzmir, Manisa, Maraş, Urfa, Nevşehir'in de aralarında bulunduğu Türkiye'nin çeşitli illerinde bazı taşınmazlar, enerji üretimi ve iletim hatları için acele kamulaştırılacak.

AA'nın haberine göre, Erdoğan imzasıyla yayımlanan bir başka karara göre ise, Artvin'in Merkez ilçesindeki Çayağızı Mahallesi'nde bulunan bazı alanların riskli alan ilan edilmesi hakkındaki 19 Ağustos 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.

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