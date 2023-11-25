Açığa alınan hakim Demiroğlu konuştu: "Bakan Yardımcısı Akın Gürlek baskı yapmış"

Açığa alınan hakim Sidar Demiroğlu, bu kararın arkasında Bakan Yardımcısı Akın Gürlek’in baskısının olduğunu ileri sürdü. Demiroğlu, Başsavcı İsmail Uçar’la Gürlek’in hemşehri olduğuna vurgu yaptı.

BirGün'ün "Yargıdaki rüşvet çarkı" haberinin ardından görevden alınan hakim Sidar Demiroğlu, avukatı aracılığıyla açıklamalarda bulundu.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, Demiroğlu, görevden alınmasının arkasında ismin Bakan Yardımcısı Akın Gürlek olduğunu iddia etti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın 6 Ekim'de Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) gönderdiği şikayet mektubundan sonra yargı içinde 'dilekçe savaşları' başladı. Uçar'ın hedef aldığı isimler arasında Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun ve hakim Sidar Demiroğlu vardı. HSK, 23 Kasım'da Demiroğlu'nu açığa aldı.

Bir yıldan uzun bir süre İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimi olarak görev yaptıktan sonra 1 Eylül'de İstanbul Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Demiroğlu, açığa alındıktan sonra ilk kez konuştu.

"MASAK RAPORUM VE HTS KAYITLARIM TEMİZ"

Avukatı aracılığıyla açıklamalarda bulunan Demiroğlu, Mali Suçları Araştırma Araştırma Kurulu'nun (MASAK) kendisi hakkında hazırladığı raporun ve HTS kayıtlarının temiz çıktığına vurgu yaparak, açığa alınmasının arkasında 'hemşehrilik' bağı olduğunu ileri sürdü.

"GÜRLEK İLE UÇAR HEMŞEHRİ"

Demiroğlu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ile Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'in hemşehri olduğunu, iki ismin de Nevşehirli olduğuna dikkati çekerek, "Akın Gürlek baskı yapmış" dedi.

Hakimlik yaptığı dönemde yürüttüğü kritik davalarla tanınan Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, ağustos ayında HSK’dan sorumlu bakan yardımcılığı görevine atanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın, Anadolu Adliyesi’ndeki rüşvet ve usulsüzlük iddialarını HSK’ye ilettiği yazıyı BirGün’den Timur Soykan Türkiye’ye duyurmuştu. İsmail Uçar, yazıda “Kimi yargı mensupları devletten alacağı varmış gibi her türlü kirli işi yapmayı kendinde hak görmeye başladı… Yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmek gerekiyor… Uyuşturucu gibi kötü bir melaneti hoş gören, örgüt elebaşlarını yine suç işleyeceklerini bile bile yargılama ile yapmadan salıveren örgütlü ya da örgütsüz yapılar çökertilmeli” demişti.

BirGün'ün haberinin yayınlandığı gün jet hızıyla ‘içerikten çıkarma’ kararı verilirken benzer kararlar daha sonra da devam etmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, haberin üzerinden 3 gün geçtikten sonra yaptığı açıklamada, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar tarafından gönderilen ihbar dilekçesinde bahsedilen iddialarla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını bildirilmişti.

İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcılığı’nın da dilekçede adı geçen yargı mensupları dışındaki olaylar ve kişiler hakkında soruşturma başlattığı ortaya çıkmıştı.