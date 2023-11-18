Acil eylem planını gören olmamış!

Emek Servisi

Amasra Maden Katliamı davasının 5. duruşması 3. gününde de devam etti. Duruşmada tanık Mehmet Sait Gürses çarpıcı ifadelerde bulundu. İşletme Müdürü Vardiya Mühendisi Gürses şunları söyledi: "45 yıldır TTK’dayım. Ağustos ayından beri vardiya mühendisiyim, bana iş gereği denilerek bir cezalandırma yöntemi olarak görev yerim değiştirildi, aynı şekilde Karadon’dan Amasra’ya geçişim de bir cezalandırma yöntemiydi. Hakkımdaki cezalar İSG uzmanıyken yazdığım raporlar sebebiyle verildi. Acil durum eylem planını daha önce görmedim, patlamadan sonra hazırlandığını düşünüyorum" dedi.

Tanık İlyas Poyraz ise madende hazırlık işçisi olarak görev aldığını tahlisiyeci olmasına rağmen bugüne dek Acil Eylem Planını hiç görmediğini söyledi.