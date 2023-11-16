Yırtık maskeyle eğitim verildi

Emek Servisi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 43 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin davada dinlenen tanıklar iş güvenliği eğitimlerinin yetersiz olduğunu vurguladı. Yırtık maskelerle eğitim yaptıklarını belirten işçi Mehmet Darçın, "Eğitimler hep slayttandı. Olay günü birçok arkadaşın maskesinde sorun oldu" diye konuştu.

Bartın Adliyesi’nde dün görülen 7'si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşmasında tanık dinlemelerine devam edildi. TTK İş Güvenliği Daire Başkanı tanık Burhan Arık tanıklık yapmaya gelmezken, beyan dilekçesi duruşmada okundu. İşçi ailelerinin avukatlarından Evren İşler tanık Burhan Arık'ın fiziki olarak dinlenmesine ve gerekirse zorla getirilmesini talep etti.

Tanık olarak dinlenen endüstri mühendisi Alaaddin Arslan, "Tahlisiye ekiplerinin bakımı müessesedeki görevliler ve mühendislerce yapılır. Müessese müdürü ve iş güvenliği uzmanlarınca takip edilir. Biz 6 ayda bir eğitim veririz" dedi. Merkez Tahlisiye Maden Mühendisi olan Coşkun Aydın, "O gün kurtarmaya katılmadık. Ertesi gün 1 kişinin içeride olduğu söylenince -350'ye kadar indik. TKİ'den gelen bir ekiple indik. Kalan arkadaşın taşınmasını sağladık" dedi. Tahlisiye ekibinden tanık işçi "Ertesi sabah son cenaze için içeri girdim. 5-6 kişi ekipman kuşanarak ayak dibine indik. Hafif bir duman vardı. Aldığımız cenazede yanık yoktu, ama üstünde elbise kalmamıştı" diye konuştu.

SLAYT İLE EĞİTİM

ATİM işçisi tanık Mehmet Darçın, "Eğitimler hep slayttandı. Hep eski, yırtık maskelerle gösterildi. Hiç gerçek maske açamadım. Olay günü de açamadım, birçok arkadaşın da maskesinde sorun oldu. O gün kurtarmada kimi işçinin maskesi açılmadı, bazı arkadaşlarımız maskelerinin patlak olduğunu söyledi. Metan sensörlerinin yerleri değiştirilirdi. Bunun sebebi üretimin durmamasıydı. Üretim baskısı olurdu, işçiye çok yüklenilirdi. Mazeret izinlerimizi kullanamazdık. Bayram öncesi yıllık izin kullanamazdık. Kazadan önce vardiya amirleri haftada bir iki defa yanımızdan geçer giderlerdi. Kazadan sonra günde iki defa gelip durumumuzu sormaya başladılar” diye konuştu. Tanık Murat Yılmaz, "O gün gündüz vardiyasındaydım. Yasak olmasına rağmen iki vardiya üst üste çalıştığımız oluyordu. Şu an iş güvenliği eğitimleri daha sıkı" dedi.