Adalet Bakanı, 4 yaşındaki çocuğa istismar sorusuna yanıt vermedi!

TİP Milletvekili Kadıgil, Kuran’a Hizmet Vakfı’nın sorumlusu Ayhan Şengüler’in kızını istismara maruz bıraktığına dair rapor hazırlanmasına rağmen neden tutuklanmadığını Adalet Bakanı’na sordu. Önce soru önergesinde Şengüler’in isminin silip kayıtlara geçirilmediği, ardından da Bakan Tunç’un sorulara yanıt vermediği anlaşıldı.

İsmail ARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kuran’a Hizmet Vakfı’nın sorumlusu Ayhan Şengüler’in istismar dosyasının neden kapatıldığına yönelik soru önergesine yanıt vermedi.

Kuran’a Hizmet Vakfı’nın sorumlusu Ayhan Şengüler’in 4 yaşındaki kızı D.Ş.’yi istismara maruz bıraktığına dair rapor hazırlanmasına rağmen dosyasının kapatılması tartışılmaya devam ediyor.

TİP Milletvekili Sera Kadıgil, BirGün'ün ortaya çıkardığı skandalı 5 Ekim’de Meclis’e verdiği yazılı soru önergesiyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sormuştu. Ancak, TBMM Başkanlığı “4 yaşındaki kızını istismara maruz bıraktığına dair rapor hazırlanan, anne H.Ş.’nin ise kendisine tecavüz ettiğini belirttiği” Ayhan Şengüler’in ismini soru önergesinden çıkardı.

Bu skandalın ardından da Adalet Bakanı Tunç’un soru önergesine yanıt vermediği anlaşıldı. TBMM Başkanlığı, Soru önergesinin cevaplanmadığını “Cevaplanmadığı gelen kağıtlarda ilan edildi” ifadeleriyle duyuruldu.

KADIGİL 5 SORU SORMUŞTU

Kadıgil, sansürlenen soru önergesinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a şu soruları sormuştu:

1- Anne H.Ş., 7 yaşındaki kızı D.Ş.’nin; babası Ayhan Şengüler tarafından istismara maruz bırakıldığı iddiası ile 20 Şubat 2023 tarihinde İstanbul Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikâyetçi olmuştur. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Kadına Yönelik Şiddet ve Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu’ndaki savcının talimatıyla 21 Şubat 2023’te 4 yaşındaki D.Ş., Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden aldığı raporda çocuğun istismara ilişkin anlatılarının tutarlı olduğu, çocuğun fiziksel-bilişsel gelişiminin yaşı ile uyumlu olduğu da vurgulanmıştır. 22 Şubat’ta ise Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük, Ayhan Şengüler’in 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanmasını talep etmiştir. Şengüler’in istismar suçunu işlediğine dair kuvvetli deliller olduğunu da belirten Savcı’ya rağmen Şengüller’in tutuklanmamasının gerekçesi nedir?

2- Yaklaşık bir ay sonra 28 Mart’ta, hakkında cinsel istismar ve şiddet iddiaları bulunan Şengüler’in adli kontrol kararının da kaldırılmasının gerekçesi nedir?

3- Şikayetçi H.Ş’ ye soruşturmanın kapatıldığına dair tebligatta bulunulmamasının gerekçesi nedir?

4- Şikayetçi H.Ş’nin “evliliğimiz sırasında başka bir 15 yaşında çocukla birliktelik yaşamıştır, bu çocuğun da fotoğrafı ve telefon numarası elimde mevcuttur” iddiası araştırılmış mıdır?

5- Dosyaya 'gizli bir el'in müdahale ettiği iddiası doğru mudur?

NEDEN SÜMEN ALTI EDİLMEK İSTENİYOR?

D.Ş. ile H.Ş.’nin avukatı Selin Nakıpoğlu ise daha önce yaptığı açıklamada, "Dört yaşındaki bir çocuğun babası tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığını ve bu konuda kamu davası açılması gerektiğini söylüyoruz, aylardır uğraşıyoruz" diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Her hafta hakime kararını beklediğimizi hatırlatıyoruz. Sonuç: hâl elde koca bir sıfır! Adalet arayışı için bu mücadelemiz devam edecek ancak durum çok vahim. Hukuk güvenliğinden o kadar uzak bir noktadayız ki, her seferinde ‘Bu kadar da olmaz’ dedirtiyorlar. Böylesine ağır bir suç isnadı var, ancak fail hakkında herhangi bir hukuki tedbir alınmadı. Bu gidişle yargılayacak fail bulamayacağız, yoksa istenen bu mu? Bu dosyayı kim, neden sümen altı etmek istiyor? Dört yaşındaki çocuğun adalet arayışında sessiz kalanların, görevini yerine getirmeyenlerin hepsi sorumlu."