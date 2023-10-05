Yine tarikat yine istismar iddiası

4 yaşındaki kızını istismara maruz bıraktığına dair rapor hazırlanan Kuran’a Hizmet Vakfı’nın sorumlusu Ayhan Şengüler’in dosyası kapatıldı. Anne H.Ş. itirazında boşanma aşamasında olduğunu belirterek, “Bana vakıfta tecavüz eden Şengüler ile zorla evlendirildim” dedi.

İsmail ARI

Tarikat ve cemaatlerde gerçekleşen cinsel istismar skandalı iddialarına bir yenisi eklendi. Sessiz sedasız üzeri kapatılan bir istismar skandalı iddialarının son adresi selefi söylemlere sahip olduğu bilinen ve devlet yapısına karşı çıkan Kuran’a Hizmet Vakfı oldu. Vakfın sorumlusu ve de önemli isimlerinden biri olduğu ifade edilen 30 yaşındaki Ayhan Şengüler’in, 4 yaşındaki kızını istismara maruz bıraktığı iddia edildi. Kısa sürede kapanan dosyaya ilişkin olaylar şöyle gelişti: 27 yaşındaki Anne H.Ş., kızı D.Ş.’nin, babası Ayhan Şengüler tarafından istismara maruz bırakıldığı iddiası ile 20 Şubat 2023 tarihinde İstanbul Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikâyetçi oldu.

‘VAKIF’TA TECAVÜZ ETTİ’

Anne H.Ş., emniyette verdiği ifadede olayı şöyle anlattı: Ayhan Şengüler ile 2017 yılında resmi olarak evlendik. Evliliğimizden D.Ş., isimli 4 yaşında bir kızımız var. Ancak şu an eşimle boşanma aşamasındayız ve mahkeme devam ediyor. Evlenmeden önce eşim, Kuran’a Hizmet Vakfı’nın Ümraniye Ihlamurkuyu’daki adresinde bana tecavüz etti ve sonrasında ailemin zoruyla evlenmek zorunda bırakıldım.

- Evlendikten sonra sürekli olarak ben ve çocuğum psikolojik, fiziksel şiddete maruz bırakıldık. Sürekli ‘Sana yaptıklarımı birine anlatırsan aynısını kızına da yaparım’ diye tehdit ediyordu. Tüm bunları bir yıl önce savcılığa giderek anlattım ve bu olayların tümü şu an soruşturma aşamasında.

- Kızım bir süre önce babasının vücuduna dokunduğunu söyledi. Ben ihtimal vermemiştim. Kızım küçük olduğundan söylediklerinin gerçek olmayacağını düşünmüştüm. Kızım Sosyal Hizmetler bünyesinde takip altındadır. Bu yüzden bugün gittiğim devlet hastanesinin sosyal hizmetler birimde kızımla görüşme yapan görevli uzman hekim, ‘kızımın istismar konusunu kendisine anlattığını’ söyledi. Kızımın, ‘babasının vücudunun özel bölgelerini ellediğini ve dövdüğünü’ söylediğini anlattı ve beni Çocuk Büro Amirliği’ne yönlendirdi. Kızıma cinsel istismarda bulunan Ayhan Şengüler’den davacı ve de şikâyetçiyim.

Ayhan Şengüler

RAPORLA BELGELENDİ

H.Ş.’nin karakoldaki ifadesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Kadına Yönelik Şiddet ve Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu’ndaki nöbetçi savcıya bilgi verildi. Ardından 21 Şubat 2023’te savcılığın talimatı ile 4 yaşındaki D.Ş., Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. D.Ş. ile görüşen uzmanlar ve pedagoglar hazırladıkları raporda, “D.Ş., babasının kendisini dövdüğünü, kafasına vurduğunu söyledi. Babasını kıyafetlerini çıkartarak özel bölgelerine dokunduğunu, canının acıdığını, ‘babasına bırak’ demesine rağmen babasının bırakmadığını anlattı” ifadeleri ile çocuğun istismara ve şiddete maruz kaldığı belirtildi. Raporda, çocuğun ifadelerinin tutarlı olduğu, çocuğun fiziksel-bilişsel gelişiminin yaşı ile uyumlu olduğu da vurgulandı.

GİZLİ BİR EL DEVREDE

22 Şubat’ta ise Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük, Ayhan Şengüler’in “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuklanmasını talep etti. Şengüler’in istismar suçunu işlediğine dair kuvvetli deliller olduğunu da belirtti. Ancak, savcı Yörük’ün “kuvvetli deliller var” demesine rağmen, dosyaya sanki “gizli bir el müdahale etti” ve Şengüler dikkatleri çeken bir şekilde tutuklanmadı. İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Mahkemesi ise savcının talebine karşın, Ayhan Şengüler’in “Sabit ikametgahı olduğu ve çekişmeli boşanma davası” olduğu gerekçesiyle tutuklama talebini reddetti. Şengüler, yurtdışı çıkış yasağı ve bir aylık ev hapsi ile salındı. Yaşananlar Şengüler’in tutuklanmamasıyla da sınırlı kalmadı. Yaklaşık bir ay sonra, 28 Mart’ta Şengüler’in adli kontrol kararı da kaldırıldı. 5 Nisan’da ise kamera kaydı ve görgü tanığı bulunmadığı, Şengüler’in suçlamaları kabul etmediği gibi gerekçeler ile “yeterli delil olmadığı” öne sürülerek kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Ardından anne H.Ş., “Kovuşturmaya yer yok kararı” ile dosyanın kapatılmasına itiraz etti. H.Ş. itirazında soruşturmanın kapatıldığının kendisini bildirilmediğini ve hatta tesadüfen öğrendiğini belirterek şunları sıraladı:

- “Soruşturma dosyasının akıbetini öğrenmek için 25 Ağustos 2023 tarihinde savcılığa gittiğimde dosyanın kapatıldığından haberdar oldum.

- Ayhan Şengüler sadece kızıma değil bana da defalarca kez nitelikli cinsel saldırıda bulunmuştur. Ben bu sebeple evlendirilmek zorunda bırakıldım. Evliliğimiz boyunca nitelikli cinsel saldırı, kasten öldürmeye teşebbüs, intihara azmettirme ve eziyet etme suçlarını tarafıma karşı işlemeye devam etmiştir.

- Yine evliliğimiz sırasında başka bir 15 yaşında çocukla birliktelik yaşamıştır, bu çocuğun da fotoğrafı ve telefon numarası elimde mevcuttur.

- Kızımın istismara uğradığına ilişkin beyanları uzman ve pedagogların da raporlarıyla desteklenmektedir. Belirttiğim üzere adli görüşme raporunda da kızımın verdiği ifadelerin tutarlı olduğu saptanmıştır. Bütün bunlara itibar edilmeden karar verilmiş olması hukuka aykırıdır.

- Soruşturmayı yürüten savcı CMK'nin kendi yüklediği soruşturma görevini yerine getirmemiştir. Çocukların beyanları delildir. Çocuğun ruhsal durumundaki bulgular anlattıkları ile değerlendirilmesi sonucuna göre kamu davası açılmalıdır.”