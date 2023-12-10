Adalet Bakanı, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkındaki soruyu ‘Filistin gündemi’yle savuşturdu

Adalet Bakanı Tunç, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun çarptığı bir motokuryenin hayatını kaybettikten sonra yurt dışına kaçmasına ilişkin soruyu, ‘Gündemimiz Filistin’ diyerek geçiştirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olduktan sonra ülkeden kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud'la ilgili soruyu geçiştirmek için ‘Filistin gündemini’ öne sürdü.

Muhabirin, “Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu…” diye başlayan sorusunu kesen Tunç, “Gündem Filistin… Bakın gündem Filistin… Tamam mı?” dedi. Muhabirini soruyu sürdürmesi üzerine Tunç, “Gündem Filistin arkadaşım… Arkadaşım Filistin bak…”diye çıkıştı.

NE OLMUŞTU?

30 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşen kazanın ardından Yunus Emre Göçer, hayati tehlike altında hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınırken Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud, savcılığın karşısına bile çıkarılmadan karakoldan serbest bırakılmıştı.

Mohamed Hassan Sheikh Mohamud, 2 Aralık’ta tarifeli uçakla Türkiye’den kaçmış, Yunus Emre Göçer ise 6 Aralık’ta yaşamını yitirmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Kazandan sonra hayatını kaybeden kuryenin eşini arayarak ‘İntihar etti’ dediği iddia edilen polislere soruşturma başlatılmış; polislerin 'kusursuzluk' raporu da verdiği belirtilmişti.